女熊貓外送員被提醒關遠光燈竟暴怒 拉扯同行遭噴滿臉辣椒水
26歲曾姓男外送員昨晚11時許騎車行經新北市永和中正路停紅燈時，同為外送員的46歲戴女趨前與曾男攀談。曾男要求戴女關閉遠光燈，戴女不滿竟抓曾男手臂，曾男則對戴女臉部噴辣椒水。警到場雙方目前暫未提告，戴女開遠光燈將依法開單告發。
永和警方昨天深夜11時許接獲報案，永和區中正路發生糾紛，警員到場經查擔任外送員的46歲戴女騎車行經該處停等紅燈時，突然趨前與同為外送員的26歲曾男攀談。因戴女開啟遠光燈，曾男見狀於是要求戴女先關掉遠光燈，不料卻引起戴女不悅，雙方發生口角後戴女竟出手推曾男。
曾男掏出辣椒水並出言警告：「妳再動我第二次，就會朝妳臉上噴」，戴女聞言後再度推曾男還伸手抓曾男手臂及打安全帽。曾男立即朝戴女臉部噴辣椒水，戴女才鬆手。
警方到場釐清事發經過後，告知雙方各自權益，目前雙方暫未提告，另外戴女開啟遠光燈違規行為，警方將深入調查，若屬實將依道路交通管理處罰條例依法開罰。
