影／越南移工失聯近2年 見警拿照片想呼弄 警噴辣椒水民包圍抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局巡佐謝承諺，昨天中午在北區執行勤區查察，發現越南籍男子神情有異，前往關心時，男子急欲離開現場，男子提供手機中居留證的照片，與其本人相差甚遠，警方要進一步查證時，男子拔腿就跑，逃到道路中央，警方持辣椒水制伏男子後，熱心民眾幫忙圍住男子去路，警方調查發現，男子已在前年8月被通報失聯，全案警詢後，由專勤隊遣送出境。

第二警分局永興所巡佐謝承諺，昨天中午12時許，北區永興街、北興街勤區查察時，發現一名越南籍男子行走時邊使用手機，不時左顧右盼，看到警察時，眼神飄移閃躲。

警方認為有疑，上前詢問男子是否需要協助，男子神色驚慌，急欲離去，警方進一步詢問其身分，男子出示手機中的居留證照片供警確認。

警方發現照片中人與眼前男子容貌相去甚遠，質疑男子謊報他人身分，男子眼見瞞不過警察，急欲落跑，推阻員警，徒步竄逃至道路中央。

警方對男子噴灑辣椒水制止，路過民眾也熱心協助，幫忙警方圍住該名男子，順利制止男子脫逃。

警方查證，該名越南籍男子，已在前年8月被通報失聯，全案警詢後將依入出國及移民法，將該名男子解送移民署中區事務大隊台中市專勤隊接續偵辦。

第二警分局長鍾承志呼籲，依據入出國及移民法之規定，對於外國人逾期滯留罰鍰已提高至新臺幣1萬元到5萬元，且管制禁止入國期間也提高至最高7年；民眾如聘用逃逸移工，或未經勞動部許可，聘用非本人合法引進的移工，依就業服務法可處15萬元至75萬元罰鍰。

5年內再犯者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金；提醒國人切勿以身試法，非法聘僱、媒介逾期居留外籍人士，警方將持續查緝失聯移工及逾期居留的外籍人士，加強執法力度，確保轄區內治安及保障合法居留人士的權益。

台中市第二警分局謝姓巡佐昨天勤區查察時，在北區查獲失聯移工，熱心民眾協助，被市民拍下發布在社群平台。圖／摘自Threads
台中市第二警分局謝姓巡佐昨天勤區查察時，在北區查獲失聯移工，熱心民眾協助，被市民拍下發布在社群平台。圖／摘自Threads

失聯移工 移民署 照片

