八旬老婦推薦「神藥」號稱吃了跌倒都沒事 受害婦服藥後決定報警抓人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區一名72歲張姓婦人，因筋骨問題到診所就診，卻被84歲連姓老婦搭訕，並推銷一款「吃完跌倒也沒事」的神藥；張婦一時心動，當場拿出1萬1千元購買兩瓶神藥，回家服用後不但沒見效，張婦兒子還發現神藥只是保健食品，網購價格不過千元，氣得向警方報案；景美派出所2月約談老婦到案，並依詐欺、藥事法函送法辦。

警方指出，張婦去年12月到一家診所看骨科，等待期間被連婦搭訕，對方熱情關懷張婦病情；雙方言談中，連婦熱心介紹一款骨科藥品的療效，聲稱「吃完藥品，連跌倒都沒事」，張婦心動下立即拿了1萬1千元購買兩瓶藥品。

張婦回家後立即服用藥物，但數天下來卻沒有療效與改善，張婦兒子看藥瓶都是英文字，上網查詢比對，發現該產品只是保健食品，網路售價僅千元左右，加上連婦不是藥商卻私自販售並宣稱醫療效能，張婦自覺受騙，隨即向警方提出詐欺及違反藥事法告訴。

文山二警分局景美派出所巡佐曾俊哲、警員丁國揚獲報後立即展開調查，經調閱相關情資並比對身分，成功鎖定對象為連姓婦人，警方2月發現連婦常出沒診所，帶張婦到診所指認對方，並將連婦帶回派出所說明，全案訊後依詐欺及違反藥事法等罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

被害婦人（左）帶著藥品指認賣藥婦人（右）。記者廖炳棋／翻攝
被害婦人（左）帶著藥品指認賣藥婦人（右）。記者廖炳棋／翻攝
婦人推薦的神藥只是保健食品。記者廖炳棋／翻攝
婦人推薦的神藥只是保健食品。記者廖炳棋／翻攝

診所 詐欺 藥品

