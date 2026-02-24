台大醫院外牆雜物釀火災 消防隊出動19車 院方蒐集證據將咎責廠商
台大醫院位於台北市中山南路上的東址大樓，今天傳出火警。台北市政府消防局第一消防大隊大隊長葉俊興說，消防局11時6分接獲台大醫院火災報案，出動19輛消防車、2輛救護車，針對受煙霧影響的12、13樓病人進行疏散，火勢在11時27分撲滅，起火原因為大樓伸縮縫雜物燃燒。台大醫院指出，今天下午將開會，針對外包廠商將嚴厲咎責，並加強監督。
葉俊興說，台大醫院火災原因是9樓外牆施工，導致火星飄落至下方，導致2棟大樓位於6樓的伸縮縫，堆放的雜物起火燃燒，火災發生後台大院方啟動自衛消防編組，立即進行院內廣播及相關人員疏散，並以滅火器初步滅火，因煙霧向上飄散，主要疏散範圍是12至13樓病房人員，6樓的民眾及病人，則是採取「就地避難」。
消防隊抵達時，院方已將火勢初步撲滅，原先研判為空調起火，後續證實是外牆施工導致，消防人員仍在場建立火場指揮中心嚴陣以待。葉俊興說，消防人員抵達時，現場雖已無明顯火勢，消防人員仍以熱顯像儀進行偵測，發現起火點周邊溫度仍高，因此使用室內消防栓噴灑，以確認完全滅火，至11時27分火勢完全撲滅，整體燃燒面積約為1平方公尺。
本次火災原因為外牆施工火星，加上堆放雜物導致，台大醫院指出，今天下午將舉行內部會議，針對未來如何嚴格督導外包工程廠商進行討論，並蒐集證據向廠商咎責，院方人員在中控室查看傷害範圍，及病人情況是否適合挪移，確認火勢撲滅後，目前受影響的12C、13C內科病房病人，已逐步回到原先床位。
