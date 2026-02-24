台大傳火警 外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。台大醫院院方指出，醫院內部並未失火，而是6樓外部施工名火導致煙霧竄到12、13樓觸發警報，院方僅水平疏散病人至其他病房避難，並未實施大規模疏散，而目前情況均已排除。

現場消防車輛逾10輛，包括水車、雲梯車等，多數集中於中山南路東址大樓門口，警衛疏導交通，禁止民眾車輛進入，許多民眾好奇圍觀。一名警衛指出，這已不是該院第一次傳出火災警報，懷疑是施工焊接引起火花，才導致警鈴大響，該院近期也發生過一次類似案件。一位民眾感嘆，如要疏散，台大醫院規模大，「簡直不得了。」

東址大門口警衛逐一檢查民眾身分，僅開放必要進入民眾入院，要其他民眾等待情況明朗才放行。另有一輛消防車在東址側門急診部待命。不過，醫院內部鋼琴表演活動仍如期舉行，民眾自由走動未受影響，一位院內員工說，不知為何發生火警，但有看到新聞報導，「說六樓失火了。」