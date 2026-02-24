快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

台大傳火警 外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。台大醫院院方指出，醫院內部並未失火，而是6樓外部施工名火導致煙霧竄到12、13樓觸發警報，院方僅水平疏散病人至其他病房避難，並未實施大規模疏散，而目前情況均已排除。

現場消防車輛逾10輛，包括水車、雲梯車等，多數集中於中山南路東址大樓門口，警衛疏導交通，禁止民眾車輛進入，許多民眾好奇圍觀。一名警衛指出，這已不是該院第一次傳出火災警報，懷疑是施工焊接引起火花，才導致警鈴大響，該院近期也發生過一次類似案件。一位民眾感嘆，如要疏散，台大醫院規模大，「簡直不得了。」

東址大門口警衛逐一檢查民眾身分，僅開放必要進入民眾入院，要其他民眾等待情況明朗才放行。另有一輛消防車在東址側門急診部待命。不過，醫院內部鋼琴表演活動仍如期舉行，民眾自由走動未受影響，一位院內員工說，不知為何發生火警，但有看到新聞報導，「說六樓失火了。」

台大醫院院方指出，明火發生在6樓，因院外工程施作引起，並未影響院內結構及醫療運作，因煙霧向上飄散至12、13樓病房區域觸動警鈴，院方緊急實施「水平疏散」，將病人移動到同樓層其他病房暫時必散，詳細發生原因還在調查中，但目前明火情況均已排除。

台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。記者林琮恩／攝影
台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。記者林琮恩／攝影
台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。記者林琮恩／攝影
台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。記者林琮恩／攝影
台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。記者林琮恩／攝影
台大醫院東址今天上午11時許傳出火警，大量消防車在東址住院大樓門口與急診室門口待命，院方加派警衛管制民眾進出大樓，消防人員進出不斷。記者林琮恩／攝影
另有一輛消防車在東址側門急診部待命。一位民眾感嘆，如要疏散，台大醫院規模大，「簡直不得了。」記者林琮恩／攝影
另有一輛消防車在東址側門急診部待命。一位民眾感嘆，如要疏散，台大醫院規模大，「簡直不得了。」記者林琮恩／攝影

台大醫院 火災 規模

延伸閱讀

台大醫院傳火警！疑6樓空調起火 56消防員急出動

相關新聞

台大醫院外牆雜物釀火災 消防隊出動19車 院方蒐集證據將咎責廠商

台大醫院位於台北市中山南路上的東址大樓，今天傳出火警。台北市政府消防局第一消防大隊大隊長葉俊興說，消防局11時6分接獲台...

台大醫院傳火警！疑6樓空調起火 56消防員急出動

位於台北市中正區的台大醫院東址，今早11時許傳出火警，消防人員到場發現現場疑似大樓6樓空調起火，火勢由院內人員自行撲滅，...

影／台南刷具製造公司工廠起火...3樓全面燃燒 濃煙漫天住戶頻頻報案

台南市消防局今天上午10時54分接獲報案，南區新孝路一間刷具製造公司已停業工廠發生火警，三樓全面燃燒；消防派遣23車、5...

七旬婦網交「老公」困機場 要6萬點數贖身赫然是騙局

甜蜜陷阱！春節前後期間，國人進出機場人數激增，苗栗縣一名年過七旬邱姓婦人日前於全家超商欲購買6萬元Apple點數，店員察...

八旬老婦推薦「神藥」號稱吃了跌倒都沒事 受害婦服藥後決定報警抓人

台北市文山區一名72歲張姓婦人，因筋骨問題到診所就診，卻被84歲連姓老婦搭訕，並推銷一款「吃完跌倒也沒事」的神藥；張婦一...

影／越南移工失聯近2年 見警拿照片想呼弄 警噴辣椒水民包圍抓人

台中市第二警分局巡佐謝承諺，昨天中午在北區執行勤區查察，發現越南籍男子神情有異，前往關心時，男子急欲離開現場，男子提供手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。