快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

夾娃娃機台主變竊賊！偷機車南下犯案 持公版鑰匙開機台員林落網

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市一家夾娃娃機店昨天清晨遭竊，一名頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，東張西望確認四下無人後，竟拿出自備鑰匙打開零錢箱行竊，業者損失逾1萬元。彰化警分局調閱監視器畫面循線追查，發現嫌犯一路南下，昨日下午在員林市將33歲黃姓女子攔獲到案，訊後依竊盜罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

遭竊業者表示，竊嫌清晨5點多進入店內，先在機台間來回查看，隨後熟練拆開機台零錢箱取走現金。今年春節期間生意特別好，來客數約為平日3倍，因未天天收款，才讓竊嫌有機可乘，一夕損失上萬元。

警方指出，竊嫌被逮後供稱曾在新竹市擔任娃娃機台主，因求職不順、身上沒錢吃飯，先在新竹偷得1輛機車後一路南下犯案。

警方清點贓款時卻發現她身上一毛不剩，疑似短短12小時內花光1萬多元。黃女供稱，款項已用於吃飯與加油全案除竊盜外，警方也將持續追查其是否涉及其他案件。

黃姓竊賊頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，竟拿出自備鑰匙打開娃娃機台零錢箱行竊。圖／民眾提供
黃姓竊賊頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，竟拿出自備鑰匙打開娃娃機台零錢箱行竊。圖／民眾提供
彰化市一家夾娃娃機店昨天清晨遭竊，一名頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，東張西望確認四下無人後，竟拿出自備鑰匙打開零錢箱行竊。圖／民眾提供
彰化市一家夾娃娃機店昨天清晨遭竊，一名頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，東張西望確認四下無人後，竟拿出自備鑰匙打開零錢箱行竊。圖／民眾提供
黃姓竊賊頭戴安全帽的竊嫌潛入娃娃機店內行竊，遭彰化警方圍捕。圖／民警方提供
黃姓竊賊頭戴安全帽的竊嫌潛入娃娃機店內行竊，遭彰化警方圍捕。圖／民警方提供

夾娃娃機 彰化 新竹

延伸閱讀

影／首例！竹聯幫用坊間販售合法化學原料 合成喪屍煙彈 2人落網遭訴

影／電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

不「土」比較帥！春耕農機不沾泥巴再上路 員林清潔隊「被暖到了」

北港丟狗案引發眾怒 男被約談道歉稱酒後被咬才犯案

相關新聞

台大醫院傳火警！疑6樓空調起火 56消防員急出動

位於台北市中正區的台大醫院東址，今早11時許傳出火警，消防人員到場發現現場疑似大樓6樓空調起火，火勢由院內人員自行撲滅，...

夾娃娃機台主變竊賊！偷機車南下犯案 持公版鑰匙開機台員林落網

彰化市一家夾娃娃機店昨天清晨遭竊，一名頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，東張西望確認四下無人後，竟拿出自備鑰匙打開零錢箱行竊，業...

豐原客運公車彎道跨雙黃線擦撞轎車 交通局裁罰要求強化駕駛訓練

台中市新社區龍安橋頭昨天傍晚發生車禍，豐原客運公車轉彎時疑車體太長跨越到對向車道，不慎與轎車碰撞，無人受傷；台中市交通局...

9旬翁出門走春迷途街頭 蘆竹警靠這招送他回家

農曆春節期間，本該是闔家團圓的喜慶時刻，但在桃園市蘆竹區南昌路街頭，卻出現令人揪心的一幕。一名高齡90歲的張姓老翁，因趁著過年氣氛想獨自出門走春，未料卻在原本熟悉的路口迷失方向，正當老翁在寒風中焦急向人問路，口中卻不知所云，所幸蘆竹警分局巡邏員警及時出現

過年刮刮樂刮中20萬怕自己有危險 大雅警深夜護鈔送女子回家

農曆春節大年初三，一名女子在台中市大雅區永和路彩券行刮中20萬元，當場兌換現金後，擔心自己身懷大量現金有危險，打110電...

拖吊流氓？陳宥丞曝業者用關鍵字廣告套路手法 促北市府嚴查

日前雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者，民眾黨北市議員陳宥丞也接獲陳情，痛批這就是「拖吊流氓」 ，要求北市府須嚴查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。