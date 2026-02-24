夾娃娃機台主變竊賊！偷機車南下犯案 持公版鑰匙開機台員林落網

彰化市一家夾娃娃機店昨天清晨遭竊，一名頭戴安全帽的竊嫌潛入店內，東張西望確認四下無人後，竟拿出自備鑰匙打開零錢箱行竊，業者損失逾1萬元。彰化警分局調閱監視器畫面循線追查，發現嫌犯一路南下，昨日下午在員林市將33歲黃姓女子攔獲到案，訊後依竊盜罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

遭竊業者表示，竊嫌清晨5點多進入店內，先在機台間來回查看，隨後熟練拆開機台零錢箱取走現金。今年春節期間生意特別好，來客數約為平日3倍，因未天天收款，才讓竊嫌有機可乘，一夕損失上萬元。

警方指出，竊嫌被逮後供稱曾在新竹市擔任娃娃機台主，因求職不順、身上沒錢吃飯，先在新竹偷得1輛機車後一路南下犯案。