豐原客運公車彎道跨雙黃線擦撞轎車 交通局裁罰要求強化駕駛訓練

台中市新社區龍安橋頭昨天傍晚發生車禍，豐原客運公車轉彎時疑車體太長跨越到對向車道，不慎與轎車碰撞，無人受傷；台中市交通局今天表示，將依約裁罰並要求業者強化駕駛訓練。

台中市東勢警分局調查，昨天下午5時40分，在台中市新社區龍安橋頭車禍，40歲簡姓男子駕駛營大客車，沿龍安橋由東關路四段往中95-1鄉道方向左轉彎。32歲李姓男子駕駛轎車，沿龍安由中95-1鄉道往龍安橋方向直行。

二車在事故地點時，簡姓男子自述因大客車車身較長，過彎時會跨越至對向車道，不慎與李姓男子所駕駛轎車發生碰撞；事故雙方駕駛均未受傷。

經警方酒測，雙方駕駛均無飲酒，警方已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通警察大隊進一步釐清。警方呼籲，駕駛人行駛道路時，應隨時注意車前狀況與保持安全間隔，轉彎時務必注意來車，切勿任意跨越車道，以維護自身及其他用路人安全。

台中市交通局表示，有關豐原客運行車事故，經與豐原客運確認，因駕駛行駛於豐埔產業道路路段，過彎時跨越雙黃線，不慎與自用車擦撞，無人員傷亡，並已報警處理。