快訊

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

豐原客運公車彎道跨雙黃線擦撞轎車 交通局裁罰要求強化駕駛訓練

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市新社區龍安橋頭昨天傍晚發生車禍，豐原客運公車轉彎時疑車體太長跨越到對向車道，不慎與轎車碰撞，無人受傷；台中市交通局今天表示，將依約裁罰並要求業者強化駕駛訓練。

台中市東勢警分局調查，昨天下午5時40分，在台中市新社區龍安橋頭車禍，40歲簡姓男子駕駛營大客車，沿龍安橋由東關路四段往中95-1鄉道方向左轉彎。32歲李姓男子駕駛轎車，沿龍安由中95-1鄉道往龍安橋方向直行。

二車在事故地點時，簡姓男子自述因大客車車身較長，過彎時會跨越至對向車道，不慎與李姓男子所駕駛轎車發生碰撞；事故雙方駕駛均未受傷。

經警方酒測，雙方駕駛均無飲酒，警方已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通警察大隊進一步釐清。警方呼籲，駕駛人行駛道路時，應隨時注意車前狀況與保持安全間隔，轉彎時務必注意來車，切勿任意跨越車道，以維護自身及其他用路人安全。

台中市交通局表示，有關豐原客運行車事故，經與豐原客運確認，因駕駛行駛於豐埔產業道路路段，過彎時跨越雙黃線，不慎與自用車擦撞，無人員傷亡，並已報警處理。

交通局將依契約規定進行裁罰，已請業者加強駕駛教育訓練，行經彎道時應減速慢行，確保行車安全。

台中市新社區龍安橋頭昨天傍晚發生車禍，公車與轎車擦撞，無人受傷。圖／警方提供
台中市新社區龍安橋頭昨天傍晚發生車禍，公車與轎車擦撞，無人受傷。圖／警方提供

台中市 豐原

延伸閱讀

大型重機停放路邊收費機車格 新北：7月全市開放

鐵片疑未綁牢散落國一楠梓路段 轎車沒閃過撞上釀大回堵

把機車騎士撞進田裡卻落跑 肇事車主被找到辯說「不知誰開的」

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

相關新聞

過年刮刮樂刮中20萬怕自己有危險 大雅警深夜護鈔送女子回家

農曆春節大年初三，一名女子在台中市大雅區永和路彩券行刮中20萬元，當場兌換現金後，擔心自己身懷大量現金有危險，打110電...

拖吊流氓？陳宥丞曝業者用關鍵字廣告套路手法 促北市府嚴查

日前雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者，民眾黨北市議員陳宥丞也接獲陳情，痛批這就是「拖吊流氓」 ，要求北市府須嚴查...

豐原客運公車彎道跨雙黃線擦撞轎車 交通局裁罰要求強化駕駛訓練

台中市新社區龍安橋頭昨天傍晚發生車禍，豐原客運公車轉彎時疑車體太長跨越到對向車道，不慎與轎車碰撞，無人受傷；台中市交通局...

9旬翁出門走春迷途街頭 蘆竹警靠這招送他回家

農曆春節期間，本該是闔家團圓的喜慶時刻，但在桃園市蘆竹區南昌路街頭，卻出現令人揪心的一幕。一名高齡90歲的張姓老翁，因趁著過年氣氛想獨自出門走春，未料卻在原本熟悉的路口迷失方向，正當老翁在寒風中焦急向人問路，口中卻不知所云，所幸蘆竹警分局巡邏員警及時出現

電動機車充電 使用延長線釀災

基隆市信義區禮東里長賴興泉使用延長線為電動機車充電，疑電流負荷過重引發火災，幸未造成傷亡。消防局提醒，電動車輛充電應使用...

又見天價拖吊 2公里開價5.1萬

日前在雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者被發現轉戰桃園市，前天有電動機車被拖吊短短兩公里路程竟開價五萬一千元，雙方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。