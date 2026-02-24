張翁獨自出門走春未料卻在原本熟悉的路口迷失方向。圖：讀者提供

農曆春節期間，本該是闔家團圓的喜慶時刻，但在桃園市蘆竹區南昌路街頭，卻出現令人揪心的一幕。一名高齡90歲的張姓老翁，因趁著過年氣氛想獨自出門走春，未料卻在原本熟悉的路口迷失方向，正當老翁在寒風中焦急向人問路，口中卻不知所云，所幸蘆竹警分局巡邏員警及時出現，化解了一場可能的走失驚魂。

回到張翁所居住社區時，他激動地頻頻向員警致謝。圖：讀者提供

南竹派出所說明，員警鄭信德、黃韋翔於春節期間擔服巡邏勤務時，巡經南昌路沿線，敏銳察覺張翁神情慌張，隨即主動上前關懷，張翁向員警表示，自己趁著年節出門散步，卻突然腦筋一片空白，不知身在何處。鄭信德、黃韋翔見狀，耐心地安撫老翁焦慮的情緒，並提供附近相關地標及地段供張翁回憶，所幸張翁突然憶起自己之住所，由於考量張翁年事已高，警方擔心其若獨自返家恐再次發生危險，以巡邏車護送其返回住處。

回到張姓老翁所居住社區時，他激動地頻頻向員警致謝，直呼「還好有警察，不然真的不知道該怎麼辦！」雙方就在社區門前合照留念，為這場走春插曲畫下圓滿溫馨的句點。

蘆竹分局呼籲，家中如有高齡長者，應多加留心其動向，建議可申請配戴愛心手鍊或在衣物繡上聯絡方式，若長者不慎走失，能讓警方在第一時間協助他們平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：9旬翁出門走春迷途街頭 蘆竹警靠這招送他回家