過年刮刮樂刮中20萬怕自己有危險 大雅警深夜護鈔送女子回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

農曆春節大年初三，一名女子在台中市大雅區永和路彩券行刮中20萬元，當場兌換現金後，擔心自己身懷大量現金有危險，打110電話求助，員警到場護鈔也護送女子回家；女子說有警察真安心。

大雅派出所2月19日凌晨0時接獲110派案，指稱有民眾需警方協助護鈔。警員凃豐麟、鄭上鎰趕赴現場了解，邱姓女子當晚與家人到大雅區永和路的彩券行試手氣，幸運刮出20萬元大獎，驚喜之餘卻擔心深夜持有大量現金恐遭有心人士覬覦，因此想起警方春節期間提供護鈔服務，打110請求協助。

警方迅速到場，規劃安全動線並全程陪同返家，邱女及家人對警方在春節期間即時伸出援手表達感謝，直言有警方陪同心裡踏實許多。

大雅警分局提醒，民眾若提領或持有大量現金，應避免於公開場所清點財物，並留意周遭可疑人士動向。

農曆春節大年初三，台中一名女子幸運刮中20萬怕遭覬覦打110電話求助，大雅警方深夜護鈔送女子平安返家。圖／警方提供
農曆春節大年初三，台中一名女子幸運刮中20萬怕遭覬覦打110電話求助，大雅警方深夜護鈔送女子平安返家。圖／警方提供

