拖吊流氓？陳宥丞曝業者用關鍵字廣告套路手法 促北市府嚴查

日前雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者，民眾黨北市議員陳宥丞也接獲陳情，痛批這就是「拖吊流氓」 ，要求北市府須嚴查法辦 。

陳宥丞說，過去拖吊費用喊價4萬5已經很誇張，現在拖吊2公里收10萬？絕不容許「拖吊流氓」在台北橫行！尤其出門在外，很怕車子突然拋錨。但在搜尋「道路救援」時，你可能已經踏入詐騙集團的陷阱。

陳宥丞在農曆年接獲陳情，有不法拖吊業者玩弄SEO關鍵字廣告，成立多家相關公司，讓消費者在 Google搜尋時優先看到訊息，先用「低價」的假廣告吸引車主。等愛車上了拖吊車到達目的地，用各種名目來開出天價帳單，直接開口要4萬5、甚至10萬。

「如果不給錢，就被威脅要扣車、變賣你的愛車。」陳宥丞說，這不是服務，這是光天化日下的勒索，現在甚至有網友從車號發現，現在這家公司已經從新北、台北，一路騙到桃園市去了。他已正式發文法務局與警察局，要求針對這些「黑心公司」專案稽查；若公司登記在台北市，絕對不讓他們繼續把市民當肥羊宰，

陳也提醒大家，遇到拋錨請三思：第一，過濾查核Google廣告： 優先撥打保險公司、信用卡公司或原廠的救援專線，是你最安全的防線。第二，上車前必留存證： 要求業者出示明確價目表，並對對話內容截圖存證。