電動機車充電 使用延長線釀災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市信義區禮東里長賴興泉前晚拉延長線為電動機車充電，昨天凌晨疑電路走火引發火災。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市信義區禮東里長賴興泉使用延長線為電動機車充電，疑電流負荷過重引發火災，幸未造成傷亡。消防局提醒，電動車輛充電應使用專用電路，另建議不要使用延長線，因充電電流較大，恐導致電路走火或電器受損。

賴興泉住處在五層樓公寓的一樓，兼做里辦公處。賴前晚從屋內拉延長線，為停在門外的電動機車充電，昨天凌晨二時許，疑電路負荷過大起火，住家全面燃燒，幸好住戶及時逃生。

賴事後表示，之前也是用這種方式，在晚餐時段為電動機車充電。先前發現延長線有點發熱時就會拔除插頭，因為照顧孫子太忙而有疏忽，睡前沒拔除延長線插頭，才會發生火災。

消防局長游家懿呼籲使用電動機車者，充電線路應採用專用回路，電動車輛長時間高功率充電，會產生極大的熱量，若使用專用電路，能防止家中同時使用其他電器而導致跳電。因電動車充電電流較大，建議不要使用延長線。

消防局提醒，電動車充電要遵守「四不」原則，包括不使用雜牌充電器、充電不超過八小時、充電器專車專用不要混用、不用來路不明或未經認可的電池。

