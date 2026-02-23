又見天價拖吊 2公里開價5.1萬

日前在雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者被發現轉戰桃園市，前天有電動機車被拖吊短短兩公里路程竟開價五萬一千元，雙方經警方協調以一萬元和解。有拖吊業者指出，十公里內拖吊行情約一千五百元到兩千四百元，怒轟不肖業者無良，以話術欺騙消費者。

據悉，該拖吊業者大年初二就惹出爭議，有車主在新北市烏來山區車輛拋錨，找來該業者將車載運至中興路一段修車行，不到十公里路程開價十萬元。事隔四天，桃園一名女子因電動機車後輪沒氣，透過網路找來該拖吊業者，將機車從慈文路載運至中正路，兩公里路程被索價五萬一千元。

業者辯稱事前已透過ＬＩＮＥ將收費價目表傳給車主，車主坦言確實有收到報價，「但一開始因為車子需要救援，太緊張沒有注意到」，完成拖吊後才發現費用遠高於一般行情，無法接受。桃園警分局武陵派出所獲報到場，雙方協商將費用降為一萬元達成和解。

警方表示，此案雖屬民事消費糾紛，雙方也於現場達成協議，但員警仍當場告知車主，若認為有涉及刑法詐欺、妨害自由等情事可提告。另提醒民眾務必在拖吊前明確核對服務內容與費用，並索取「國道小型車輛拖救服務契約三聯單」，若有違規拖吊、費用超收等爭議，可向有關機關投訴。

近來屢傳天價拖吊爭議，掀起拖吊業界熱議。拖吊車司機「小偉」說，一般平面道路拖吊收費比照高公局訂定的國道小型車拖救基本費率，十公里內拖車收一千五百元、載運收兩千四百元，超過每公里加收五十元。這類爭議來自惡質業者投放網路關鍵字，消費者若未仔細看報價，易誤入陷阱。