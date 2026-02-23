台南新營傳家庭暴力 丈夫持刀自殘3人急送醫
台南市新營區茄苳腳今晚傳出家庭暴力事件，造成丈夫、妻子及小叔共2男1女受傷送醫，其中丈夫情緒激動更拿刀自殘，3人意識均清楚，詳細原因警方深入釐清中。
台南市消防局119勤務中心今晚7時40分許獲報，新營區茄苳腳中山高新營交流道附近一處砂石場後方貨櫃屋發生大聲爭吵，屋內傳出激烈爭吵聲，警消趕至破門而入發現屋內共有2男1女名，現場遺留刀子，屋內沾有多處血漬，相當駭人。
警消初步調查，該貨櫃屋住有一對夫妻，丈夫長期健康不佳，夫妻不明原因引爆衝突，丈夫出手毆打妻子，妻子不甘受辱向家人吐露。
結果妻子的弟弟趕往向姊夫理論討回公道，引發第二波衝突，還遭姊夫持刀劃傷右手，爭吵過程中丈夫情緒數度激動持刀自殘，屋內一片狼籍。
警消趕至破門而入，趕緊將丈夫、妻子及小叔共2男1女傷者送醫，3人意識均清楚，其中丈夫傷勢較嚴重，分別送往柳營奇美及衛福部新營醫院救治。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。