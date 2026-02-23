宜蘭7旬老翁為撿拾回收空瓶擅闖平交道 最高恐挨罰1萬800元

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣羅東平交道今天傳出7旬老翁不顧警鈴大響，竟闖入遮斷桿，撿拾掉落的塑膠回收空瓶，所幸驚險一瞬間，保全人員按下緊急按鈕並協助排除障礙，才未釀成大禍。闖入平交道處罰相當重，警方依道路交通管理處罰條例製單，老翁為了這些塑膠空瓶，恐面臨5800元至1萬800元罰款。

鐵路警察局羅東派出所今天上午7時48分獲報，位於羅東鎮中山路平交道保全員指稱，70幾歲邱男騎乘機車，後方拖載紙箱及塑膠空瓶等幾大袋回收物，行經平交道時其中一袋回收物散落鐵軌，邱男擔心影響列車通行，在警鈴已響、號誌顯示且遮斷桿已下降期間，仍冒險進入平交道區域撿拾物品。

眼見列車將至，當時所有停等平交道的用路人都替這名老翁，捏把冷汗；所幸保全人員見狀，立即按下緊急按鈕並上前制止，協助排除鐵軌障礙物，未影響列車行駛及旅客安全。

警方指出，邱男行為已違反道路交通管理處罰條例第30條之1第1項規定，行駛道路若車輛機件、設備、附著物不穩或脫落，可處駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰；另違反同條例第80條第1項規定，行人闖越已放下遮斷器、警鈴或閃光號誌之平交道，可處4800元罰鍰，兩項合計最高開罰1萬800元。

鐵路警察呼籲，鐵路沿線及軌道區域屬高風險管制區域，非經許可不得進入，民眾如遇有物品掉落，應通報相關單位協助處理，切勿貿然闖入，維護自身及列車行駛安全。

7旬老翁不顧警鈴大響，竟闖入遮斷桿撿拾掉落的回收物，所幸保全人員按下緊急按鈕並協助排除障礙，才未釀成大禍。警方依法製單開罰，老翁為了幾個塑膠空瓶，恐面臨5800元至1萬800元罰款。 圖／民眾提供
7旬老翁不顧警鈴大響，竟闖入遮斷桿撿拾掉落的回收物，所幸保全人員按下緊急按鈕並協助排除障礙，才未釀成大禍。警方依法製單開罰，老翁為了幾個塑膠空瓶，恐面臨5800元至1萬800元罰款。 圖／民眾提供

羅東 保全

