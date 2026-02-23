北市基隆路3車連環撞 計程車右切超車挨撞再撞公車

趙姓男子上午駕駛多元計程車經台北市基隆路、和平東路口，從右側超車與後方張姓女子駕駛汽車發生碰撞，再撞上前方張姓男子駕駛公車，3名駕駛人及公車乘客無大礙；警方初判趙男變換車道未禮讓直行車先行，肇事責任待釐清。

警方調查，28歲趙姓男子今上午11時許駕駛多元計程車，沿北市大安區基隆路內側車道向南行駛至和平東路口，為超越前方等待左轉、由39歲張姓男子駕駛公車，向右變換車道，與後方33歲張姓女子駕駛汽車發生碰撞，再往前撞上公車。

趙男稱胸悶，張女右手指擦挫傷，無需送醫，張男與公車6名乘客未受傷。警方獲報到場處置，施以酒測發現3名駕駛人酒測值為0，啟動交通快打疏導車流，通報拖吊車前往移置排除。