北港丟狗案引發眾怒 男被約談道歉稱酒後被咬才犯案

雲林北港虐狗事件延燒，劉姓男子涉將大黃狗從高樓丟下，導致狗狗重傷，引起愛狗人士撻伐，甚至上門興師問罪，雲林縣府動植物防疫所今天再次約談，移送雲林地檢署偵辦。對於虐狗，劉男今天也對自己不當行為向大眾致歉，會承受相關責任，且絕不再犯。

昨天凌晨虐狗事發後，一名熱心林小姐將重傷「小黃」送醫，目前仍在醫院觀察中，整個事件經民眾文和媒體報導，引起眾多愛狗入士關切，警方及多名熱心民眾也積極調閱監視器找尋丟狗的人，昨天下午終於找到涉嫌虐狗的劉男。

32劉男為南投人，在嘉義從事工地工人，平常租屋在北港事發現場的亞洲大樓，昨晚劉接受警方筆錄偵訊後，回到租屋處打包行李，被發現疑要「落跑」，馬上引來網友貼文走告，並找上門對劉興師問罪，並要他對受傷的「小黃」負責，有人更擔憂劉是否逃匿，現場一度火爆，經警方協調才化解。

有民眾說，「小黃」不算是流浪犬，平常被民眾共同飼養在義民路的陸橋下，平時與人相處融洽，像是橋下活動中心的「守衛」，不會任意跟陌生人接觸，沒想到竟被劉拐跑。

雲林動防所今上午再約談劉男，初步調查劉男係於前晚以呼喊和手勢將「小黃」從橋下棲處引走，帶至他的3樓租屋處，當晚他喝酒到隔天凌晨，想和「小黃」多交流，用手去摸狗不料被咬，他一氣就從房間窗戶將狗拋出，事後仍繼續喝酒直至睡著，後來才知道狗摔樓受傷。

劉男坦承犯行，約談後將會合併派出所筆錄再依違反動保法函送雲林地檢署偵辦。事後，劉男對自己行為向大眾深深表達歉意，並表示會負起全責，也絕不會再次發生這種事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康