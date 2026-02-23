過年闖新北烏來停業飯店探險偷古玩 9人送辦

快訊

中央社／ 新北23日電

停業多年的新北市烏來區那魯灣溫泉渡假飯店春節假期期間接連遭人闖入探險挖寶，還被偷走價值約新台幣2000元古玩。2組夜遊人馬共9人遭警方逮捕，依竊盜罪等送辦。

新北市政府警察局新店分局今天說，20日晚間3人從飯店損壞的側門潛入找財物，警方趕到現場當場查獲，並在林姓男子身上搜出古玩贓物，全案依竊盜罪移請台灣台北地方檢察署偵辦。

此外，21日凌晨又有6人從飯店側門侵入，也當場遭警方查獲，但身上未搜出贓物。其中5人依竊盜未遂罪移請北檢偵辦，1名未成年依少年事件處理法移請台灣台北地方法院少年法庭審理。

新店分局表示，兩組人供稱看到網路介紹飯店為無人居住的廢墟，才入內探險挖寶，但這是私人產權，根據了解，飯店停業後仍有員工居住在內。

新店分局呼籲民眾，未經所有權人同意擅自闖入私人產權，涉犯中華民國刑法侵入住居罪，任意拿取物品更涉及竊盜罪嫌，切勿聽信網路謠言，為一時好玩而觸法。

