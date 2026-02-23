快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

燒很大！春節8場疑似爆竹煙火引發火災 苗消疲於奔命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

春節連假期間，苗栗縣政府消防局統計發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，尤其是2月16日除夕團圓守歲夜，更是延燒約13個小時，消防人員疲於奔命。

過年習俗施放爆竹煙火慶祝，支持者認為是民俗慶祝春節，熱鬧一下何妨，但也有反對意見，爆竹煙火不慎，可能引起火災風險，此外，製造空氣汙染，尤其三更半夜噪音吵人，年年爭議都在網路社群掀起論戰。

消防局統計2月15日至21日，共發生40件山林雜草火災，疑似因燃放爆竹煙火不慎有8件，可能還有黑數，消防人員趕到現場均無行為人，僅殘留施放後爆竹煙火殘屑，8件燃燒面積共約3500平方公尺，並未波及住家、工廠。

其中，西湖鄉二湖村2月16日除夕晚上6點44分據報雜草起火，山區沒有產業道路，加上天乾物燥，火勢一路向後龍方向延燒，消防局調派9個單位大批人車漏夜救火，直到17日大年初一上午8點才全部撲滅。

消防局指出，苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定公告開放時段，違反規定可處3萬元至15萬元罰鍰，處罰相當重，但難以當場查到行為人，且以勸導為主，幾乎沒有開罰的案例，提醒施放爆竹煙火應在開放時間、適當地點，遵照使用說明，施放完畢後，應確認熄滅，不可遺留火源。

另，元宵節前後，又是客家人掃墓季節，注意「四不二記得」原則，包括「不」任意燒雜草，「不」隨意丟煙蒂，「不」讓紙錢飛揚，「不」放爆竹煙火；「記得」撲滅餘燼，「記得」隨手收拾垃圾。

苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，現場遺留殘屑。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，現場遺留殘屑。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，熊熊的火光照亮夜空，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，熊熊的火光照亮夜空，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，熊熊的火光照亮夜空，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，熊熊的火光照亮夜空，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，熊熊的火光照亮夜空，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣春節期間發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，熊熊的火光照亮夜空，消防人員疲於奔命。圖／苗栗縣政府消防局提供

火災 客家人 除夕

延伸閱讀

電動機車充電竟釀火災 消防局：應有專用迴路、建議不要使用延長線

春節他上12小時班沒雙倍薪水、年終 過來人曝：選到屎缺了

彰化春節通報4起疑似諾羅群聚 社交活動成隱形傳染源

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

相關新聞

把機車騎士撞進田裡卻落跑 肇事車主被找到辯說「不知誰開的」

台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。他...

影／老翁開吊車吊臂沒收 勾到電線扯倒號誌桿

台中市朱姓老翁今天駕駛吊車行經南區時，因吊車吊臂未收，導致行經路口時，勾到號誌電線，當場將號誌桿扯倒，警方獲報到場，朱男...

鐵片疑未綁牢散落國一楠梓路段 轎車沒閃過撞上釀大回堵

25歲李姓女子駕駛大貨車載運鐵片，今天中午12時29分許行經國道1號北上358.3公里處楠梓路段時，鐵片散落北上車道，翁...

影／屏東市炸物食品工廠油鍋起火 4人一度受困、1男燒燙傷

屏東市建國路332巷一間專門做炸物的食品工廠今中午驚傳火警，消防局獲報前往，現場有4名員工一度受困，另50多歲男員工疑在...

影／被女友提分手心情差 男喝酒澆愁爬宮廟屋頂大鬧

宜蘭市48歲男子因女友要分手，借酒澆愁，昨天傍晚酒後一路碎念，爬上位於吉祥路宮廟屋頂，不斷叫囂，揚言要把事情鬧大成新聞，...

電動機車充電竟釀火災 消防局：應有專用迴路、建議不要使用延長線

基隆市信義區禮東里長賴興泉使用延長線，為電動機車充電時，疑電流負荷過重引發火災，幸未造成人命傷亡。消防局提醒民眾，電動車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。