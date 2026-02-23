燒很大！春節8場疑似爆竹煙火引發火災 苗消疲於奔命

春節連假期間，苗栗縣政府消防局統計發生至少8件疑似因施放爆竹煙火不慎，引發的山林雜草火災，尤其是2月16日除夕團圓守歲夜，更是延燒約13個小時，消防人員疲於奔命。

過年習俗施放爆竹煙火慶祝，支持者認為是民俗慶祝春節，熱鬧一下何妨，但也有反對意見，爆竹煙火不慎，可能引起火災風險，此外，製造空氣汙染，尤其三更半夜噪音吵人，年年爭議都在網路社群掀起論戰。

消防局統計2月15日至21日，共發生40件山林雜草火災，疑似因燃放爆竹煙火不慎有8件，可能還有黑數，消防人員趕到現場均無行為人，僅殘留施放後爆竹煙火殘屑，8件燃燒面積共約3500平方公尺，並未波及住家、工廠。

其中，西湖鄉二湖村2月16日除夕晚上6點44分據報雜草起火，山區沒有產業道路，加上天乾物燥，火勢一路向後龍方向延燒，消防局調派9個單位大批人車漏夜救火，直到17日大年初一上午8點才全部撲滅。

消防局指出，苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定公告開放時段，違反規定可處3萬元至15萬元罰鍰，處罰相當重，但難以當場查到行為人，且以勸導為主，幾乎沒有開罰的案例，提醒施放爆竹煙火應在開放時間、適當地點，遵照使用說明，施放完畢後，應確認熄滅，不可遺留火源。