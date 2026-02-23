影／被女友提分手心情差 男喝酒澆愁爬宮廟屋頂大鬧

宜蘭市48歲男子因女友要分手，借酒澆愁，昨天傍晚酒後一路碎念，爬上位於吉祥路宮廟屋頂，不斷叫囂，揚言要把事情鬧大成新聞，博取關心。由於廟屋頂約2樓高，男子搖晃險象環生，經民眾報案後，警消趕到現場勸說，雙方僵持約1小時，最後由雲梯車把人帶下。

呂姓男子昨天傍晚5時30分左右，一邊走路不穩與口中碎念，當時宮廟附近一群聊天的婆媽不敢靠近，看著他爬上宮廟屋頂，大聲叫囂要從屋頂跳下來，民眾報案後員警趕到勸說，男子拒絕下來，消防局派出雲梯車到場，同時在地面鋪安全氣墊，以免男子失足或跳下地面時受傷。

警消人員不斷安撫其情緒，幾個人登上頂樓合力制止男子危險行為，男子不斷掙扎，最後被押上雲梯車送到地面送醫，並通知家屬到場把人帶回。警方調查，該名男子未婚，疑因女友要與其分手，心情不佳，喝後爬上屋頂，所幸最後未釀成意外，廟方不追究造成的破壞損失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康