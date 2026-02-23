聽新聞
電動機車充電竟釀火災 消防局：應有專用迴路、建議不要使用延長線
基隆市信義區禮東里長賴興泉使用延長線，為電動機車充電時，疑電流負荷過重引發火災，幸未造成人命傷亡。消防局提醒民眾，電動車輛充電應使用專用電路，另建議不要使用延長線，因充電電流較大，可能會導致電路走火或電器受損。
賴興泉的住處在5層樓公寓的1樓，兼做里辦公處。賴昨晚從屋內拉延長線，為停在門外的電動機車充電，今天凌晨2時許，疑電路負荷過大起火，住家全面燃燒。消防局派遣19車、36人前往現場，約半小時候將撲滅，公寓住戶全數撤出，沒有人傷亡。
賴興泉事後表示，過去也是用這種方式，在晚餐時間為電動機車充電。先前發現延長線有點發熱時就會拔除插頭，昨晚因為照顧孫子，自己疏忽，睡前沒有拔除延長線插頭，才會發生火災。
基隆市消防局表示，電動車充電過程中引發火災的原因，包括未使用專用回路，且任意使用延長線，導至電流負荷過大。或是電池過充、電池曾遭碰撞、擠壓、穿刺，導致內部正負極產生接觸短路發熱著火。
消防局游家懿呼籲使用電動機車的民眾，充電線路應採用專用回路，因為電動車輛長時間高功率充電，會產生極大的熱量，若使用專用電路，還能防止家中同時使用其他電器而導致跳電。此外因電動車充電電流較大，建議不要使用延長線。
游家懿說，充電前請先確認充電連接器和插座是乾淨的，並確認電纜線是否有破損，線材是否乾燥，地面是否有水源導致電纜線潮濕，此外使用損壞或修改的充電器，也可能會導致電氣安全疑慮和火災。
花蓮縣先前也曾發生電動滑板車疑已故障，但使用者照常在夜間充電，睡覺前未拔除插頭，結果在深夜引燃火勢。消防單位呼籲電動代步車使用者，遵守「4不」原則，「不」使用雜牌充電器、充電「不」超過8小時、充電器專車專用「不」要混用、「不」使用來路不明或未經認可的電池，降低火災發生的機率。
