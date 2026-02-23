聽新聞
0:00 / 0:00
鐵片疑未綁牢散落國一楠梓路段 轎車沒閃過撞上釀大回堵
25歲李姓女子駕駛大貨車載運鐵片，今天中午12時29分許行經國道1號北上358.3公里處楠梓路段時，鐵片散落北上車道，翁姓男子開車閃避不及撞上，所幸僅車損人未受傷，警方直到下午2點41分才完成排除，恢復全線通車，並對李女開罰，可處3000至1萬8000元罰鍰。
國道警方表示，事故當時李女駕駛大貨車行駛在該路段輔助車道，載運貨物疑似未捆紮牢固，導致車斗載運的鐵片散落一地，當時翁男直接撞上李女車上散落的鐵片釀成事故。
因鐵片橫躺在北上內外車道，事故路段一度只能行駛內線車道，導致國1北上交通受影響回堵，國道警方到場指揮，事故直到下午2點41分許才完全排除，李女、翁男都無酒駕，但李女貨物未綑綁牢固，將依法開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。