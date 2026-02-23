鐵片疑未綁牢散落國一楠梓路段 轎車沒閃過撞上釀大回堵

25歲李姓女子駕駛大貨車載運鐵片，今天中午12時29分許行經國道1號北上358.3公里處楠梓路段時，鐵片散落北上車道，翁姓男子開車閃避不及撞上，所幸僅車損人未受傷，警方直到下午2點41分才完成排除，恢復全線通車，並對李女開罰，可處3000至1萬8000元罰鍰。

國道警方表示，事故當時李女駕駛大貨車行駛在該路段輔助車道，載運貨物疑似未捆紮牢固，導致車斗載運的鐵片散落一地，當時翁男直接撞上李女車上散落的鐵片釀成事故。