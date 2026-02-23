影／老翁開吊車吊臂沒收 勾到電線扯倒號誌桿

台中市朱姓老翁今天駕駛吊車行經南區時，因吊車吊臂未收，導致行經路口時，勾到號誌電線，當場將號誌桿扯倒，警方獲報到場，朱男無酒駕，吊臂未收已違反道交條例，警方將依法告發，最高可罰6000元。

第三警分局在今天中午12時許獲報，朱姓老翁（72歲）駕駛吊車沿南區建成路直行，往學府路方向行駛，因吊臂未收，行經建成路、復興路口時，勾到號誌電線而拉扯號誌桿傾倒，未波及其他用路人，朱翁經酒測無酒精濃度。

警方認定，朱翁駕駛的吊車吊臂未收妥，可依道交條例第30條之一第一項規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處汽車駕駛人1000元至6000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。