聽新聞
0:00 / 0:00
把機車騎士撞進田裡卻落跑 肇事車主被找到辯說「不知誰開的」
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。他全身是傷，但轎車的駕駛卻逃跑了，警方今找到巫姓車主，他聲稱車子是旁人開走，還要進一步確認，警方全案依肇事逃逸罪嫌偵辦，並調查肇事原因。
據了解，當時轎輻沿丁台往北岸路方向行駛，於丁台路750號前與黃男（21歲）的機車碰撞，還不等黃爬起，轎車駕駛就已棄車逃逸。除了機車掉進田裡，轎車左車也被撞凹。警方到場時只見轎車停在現場，但已找不到轎車駕駛，於是進一步今天連絡車主到案，目前擴大調閱監視器循線追查中。
警方說，駕駛人發生事故時，須依規定在場處置，避免觸法。駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口應減速慢行，以確保自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。