把機車騎士撞進田裡卻落跑 肇事車主被找到辯說「不知誰開的」

台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。他全身是傷，但轎車的駕駛卻逃跑了，警方今找到巫姓車主，他聲稱車子是旁人開走，還要進一步確認，警方全案依肇事逃逸罪嫌偵辦，並調查肇事原因。

據了解，當時轎輻沿丁台往北岸路方向行駛，於丁台路750號前與黃男（21歲）的機車碰撞，還不等黃爬起，轎車駕駛就已棄車逃逸。除了機車掉進田裡，轎車左車也被撞凹。警方到場時只見轎車停在現場，但已找不到轎車駕駛，於是進一步今天連絡車主到案，目前擴大調閱監視器循線追查中。