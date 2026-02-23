快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

聽新聞
0:00 / 0:00

把機車騎士撞進田裡卻落跑 肇事車主被找到辯說「不知誰開的」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。他全身是傷，但轎車的駕駛卻逃跑了，警方今找到巫姓車主，他聲稱車子是旁人開走，還要進一步確認，警方全案依肇事逃逸罪嫌偵辦，並調查肇事原因。

據了解，當時轎輻沿丁台往北岸路方向行駛，於丁台路750號前與黃男（21歲）的機車碰撞，還不等黃爬起，轎車駕駛就已棄車逃逸。除了機車掉進田裡，轎車左車也被撞凹。警方到場時只見轎車停在現場，但已找不到轎車駕駛，於是進一步今天連絡車主到案，目前擴大調閱監視器循線追查中。

警方說，駕駛人發生事故時，須依規定在場處置，避免觸法。駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供
台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。圖／民眾提供

車主 監視器 台中市

延伸閱讀

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

轎車逆向違停轉角4天慘遭噴漆！網一片叫好 警提醒：已觸法

影／收假趕上班？台中大里清晨轎車撞路樹翻覆

高雄轎車擦撞小黃逃逸 運匠尾追攔車...肇事駕駛被測出酒駕

相關新聞

把機車騎士撞進田裡卻落跑 肇事車主被找到辯說「不知誰開的」

台中市霧峰區黃姓機車騎士昨天下午3時許騎輻行經丁台路750號前時，在轉彎處被一輛轎車撞上，連人帶車摔落在路旁的農田裡。他...

影／老翁開吊車吊臂沒收 勾到電線扯倒號誌桿

台中市朱姓老翁今天駕駛吊車行經南區時，因吊車吊臂未收，導致行經路口時，勾到號誌電線，當場將號誌桿扯倒，警方獲報到場，朱男...

鐵片疑未綁牢散落國一楠梓路段 轎車沒閃過撞上釀大回堵

25歲李姓女子駕駛大貨車載運鐵片，今天中午12時29分許行經國道1號北上358.3公里處楠梓路段時，鐵片散落北上車道，翁...

影／屏東市炸物食品工廠油鍋起火 4人一度受困、1男燒燙傷

屏東市建國路332巷一間專門做炸物的食品工廠今中午驚傳火警，消防局獲報前往，現場有4名員工一度受困，另50多歲男員工疑在...

影／女友分手…醉男爬宮廟屋頂要把事鬧 警消花1小時把人帶下

宜蘭市48歲男子因女友要分手，借酒澆愁，昨天傍晚酒後一路碎念，爬上位於吉祥路宮廟屋頂，不斷叫囂，揚言要把事情鬧大成新聞，...

電動機車充電竟釀火災 消防局：應有專用迴路、建議不要使用延長線

基隆市信義區禮東里長賴興泉使用延長線，為電動機車充電時，疑電流負荷過重引發火災，幸未造成人命傷亡。消防局提醒民眾，電動車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。