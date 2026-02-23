快訊

新北學童墜樓 綠議員參選人吳昇翰促市府防假期後憂鬱

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市新莊今天發生一起12歲女童從住家墜樓事件，送醫後不治。民進黨新北市議員參選人吳昇翰表示教育局應重視孩童「假期後憂鬱」症狀，預防不幸事件持續發生。

吳昇翰指出，連續兩年發生類似事件，現有的輔導機制在「假期轉銜期」存在漏洞，教育局應立即落實三點包括開學第一周心理普查、強化親師溝通預警機制、假期後憂鬱專案教育。

吳昇翰說，藉由這些方式，可讓學校主動識別高風險個案，提早啟動預警機制，提升教師識別學生收假症候群能力，特別是針對人際關係敏感的學童，需有更細膩的觀察與排解方案。

教育局稍早對於此事表示，該名學生平時在校學習與生活狀況正常，人際與家庭狀況於學期間並無特殊情形。校方接獲通知後，除完成校安程序，也已安排相關人員提供家屬協助。

教育局表示，已要求學校同步啟動班級與同儕關懷機制，並視需要提供專業心理輔導資源，穩定全校師生身心狀況。同時將持續督請各校落實情緒支持與危機辨識通報機制，強化生命教育與校園安全網絡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市新莊今天發生一起12歲女童從住家墜樓事件，救護人員將女童送醫急救，仍因傷重宣告不治。示意圖（與本案無關）。 聯合報系資料照

