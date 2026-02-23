聽新聞
影／屏東市炸物食品工廠油鍋起火 4人一度受困、1男燒燙傷
屏東市建國路332巷一間專門做炸物的食品工廠今中午驚傳火警，消防局獲報前往，現場有4名員工一度受困，另50多歲男員工疑在救火時手臂遭燒燙傷，火勢在下午1時31分撲滅，燃燒面積約300平方公尺，起火原因仍待火調科調查。
該食品工廠專門做炸物，今天中午疑似起火點位置在在工廠中間油鍋處，消防局中午12時29分獲報後，派遣屏二、屏東、長治、麟洛分隊、高救隊、第一大隊及特搜大隊共計19車、40人、4台無人機、2台消防機器人，現場指揮官為局長李彬正，通知台電、欣屏瓦斯公司及110前往。
搶救人員到場後，現場清查有無人員受困，現場有4名員工2男2女，疑似不清楚逃生位置，逃到後方處，2男為越南籍移工，消防人員到場從後門將四人救出。另外一名50多歲男性員工則是手臂有輕微燒燙。
火勢在下午1時9分控制，1時31分撲滅，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。
