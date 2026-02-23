快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東市炸物食品工廠油鍋起火 4人一度受困、1男燒燙傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市建國路332巷一間專門做炸物的食品工廠今中午驚傳火警，消防局獲報前往，現場有4名員工一度受困，另50多歲男員工疑在救火時手臂遭燒燙傷，火勢在下午1時31分撲滅，燃燒面積約300平方公尺，起火原因仍待火調科調查。

該食品工廠專門做炸物，今天中午疑似起火點位置在在工廠中間油鍋處，消防局中午12時29分獲報後，派遣屏二、屏東、長治、麟洛分隊、高救隊、第一大隊及特搜大隊共計19車、40人、4台無人機、2台消防機器人，現場指揮官為局長李彬正，通知台電、欣屏瓦斯公司及110前往。

搶救人員到場後，現場清查有無人員受困，現場有4名員工2男2女，疑似不清楚逃生位置，逃到後方處，2男為越南籍移工，消防人員到場從後門將四人救出。另外一名50多歲男性員工則是手臂有輕微燒燙。

火勢在下午1時9分控制，1時31分撲滅，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。

屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供
屏東市一家專門做炸物的食品工廠今天中午驚傳火警4名員工一度受困，1男燒燙傷。圖／讀者提供

屏東 位置 消防人員 火災

延伸閱讀

濃濃黑煙竄出！屏東市區一家食品工廠驚傳火警

北市防火災 消防局：巡檢居家設備保安全

台中東區台菜餐廳疑瓦斯管破裂起火 一員工輕微燒燙傷送醫

春節火警不平靜 彰化統計工廠火警這因素釀災最多

相關新聞

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

宜蘭五結路發生一起轎車與機車行車糾紛，轎車疑似在路口要轉彎，按了右前方幾輛機車的喇叭，引發對方不滿，機車騎士調頭回來理論...

爭議拖吊業者轉戰桃園 初六機車拖2公里竟索價5萬1000元

日前在雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者，大年初六「轉移陣地」到桃園市再度坑殺車主，將一輛電動機車從慈文路拖到中正...

新北學童墜樓 綠議員參選人吳昇翰促市府防假期後憂鬱

新北市新莊今天發生一起12歲女童從住家墜樓事件，送醫後不治。民進黨新北市議員參選人吳昇翰表示教育局應重視孩童「假期後憂鬱...

影／屏東市炸物食品工廠油鍋起火 4人一度受困、1男燒燙傷

屏東市建國路332巷一間專門做炸物的食品工廠今中午驚傳火警，消防局獲報前往，現場有4名員工一度受困，另50多歲男員工疑在...

新店第三公墓突竄火 休旅車及50平方公尺樹林遭燒毀

新北市新店區安華路新店第三公墓今天上午11時許突然竄出濃煙及火舌，新北市消防派遣17輛消防車及34名消防員趕抵，發現1輛...

濃濃黑煙竄出！屏東市區一家食品工廠驚傳火警

屏東市區驚傳工廠火警，今中午12時29分消防局接獲報案，在建國路332巷附近，一家食品工廠發生火災，屏東縣消防局出動人車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。