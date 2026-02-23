桃園中壢鐵皮倉庫火警！猛燒空調零件 濃煙竄天畫面曝

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢區民權路一處倉庫今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄升天際，畫面相當駭人，附近民眾目睹紛紛拍下景象上傳網路引發討論。桃園市消防局獲報後立即出動12輛消防車及33名消防人員到場灌救，所幸無人受傷受困，火勢於1小時內完全撲滅。

桃園市消防局今上午8時54分接獲報案，指中壢區民權路一處鐵皮建築發生火警，立即派遣第二大隊興國分隊前往救災，抵達現場後發現起火處為地上1層鐵皮屋建築物，起火層位於第1層，初步了解燃燒1樓倉庫內的空調零件，而現場不斷竄出濃密黑煙直衝雲霄，立刻布水線灌救。

消防人員於上午9時15分控制火勢，並於上午9時25分撲滅，燃燒面積25平方公尺，據了解該倉庫平時為存放空調零件用，事發當下無人在內，因此無人受傷、受困；整起火警共出動消防人員33名、消防車12輛及救護車1輛，相關損失及起火原因待進一步調查釐清。

桃園市中壢區民權路一處倉庫今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄升天際，畫面相當駭人，附近民眾目睹拍下景象上傳網路引發討論。記者周嘉茹／翻攝
桃園市中壢區民權路一處倉庫今上午發生火警，濃濃黑煙大量竄升天際，桃園市消防局獲報後出動12輛消防車及33名消防人員到場灌救，所幸無人受傷受困。圖／桃園市消防局提供
