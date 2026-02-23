爭議拖吊業者轉戰桃園 初六機車拖2公里竟索價5萬1000元

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

日前在雙北地區屢傳天價拖吊費消費糾紛的爭議業者，大年初六「轉移陣地」到桃園市再度坑殺車主，將一輛電動機車從慈文路拖到中正路，短短2公里路程竟開價5萬1000元，遠超一般拖吊行情，警方獲報到場後，雙方協商以1萬元達成和解，但誇張情節也遭網友怒轟「是想再紅一次嗎？」

據悉該拖吊業者早在大年初二就惹出爭議，有車主在新北市烏來山區遇車輛拋錨，找來該業者將車載運至中興路一段的修車行，不到10公里的路程竟被索價10萬元。

事隔4天，同一業者昨日傍晚5時40分許在桃園市桃園區再度故技重施。一名女性機車車主因電動機車後輪沒氣，透過網路找來該拖吊業者協助，將機車從慈文路載運至中正路，2公里路程竟被索價5萬1000元。

業者辯稱事前已透過Line將收費價目表傳給車主，車主坦言確實有收到報價，「但一開始因為車子需要救援，太緊張沒有注意到」，完成拖吊後才發現費用遠高於一般行情，無法接受。有民眾從車號認出與烏來案為同一業者，隨即報警處理，桃園警分局武陵派出所員警到場後，雙方協商將費用降為1萬元達成和解。

警方表示，此案雖屬民事消費糾紛，雙方也於現場達成協議，但員警仍當場告知車主，若認為有涉及刑法詐欺、妨害自由等情事，可提出相關告訴，警方將依規定受理偵辦。

警方呼籲，民眾為保障自身權益，務必在拖吊前確認為合法拖吊業者，明確核對服務內容與費用，並索取「國道小型車輛拖救服務契約三聯單」，若有違規拖吊、費用超收或服務爭議，可持單據向有關機關投訴；若業者有強制扣車、詐欺等違法行為，可立即向警方報案。

桃園有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元，警方獲報後，協調雙方以1萬元達成和解。記者朱冠諭／翻攝
桃園有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元，警方獲報後，協調雙方以1萬元達成和解。記者朱冠諭／翻攝

