她酒駕吊照…一個月內2度無照騎車被逮 這次要罰3萬6600

台南吳姓女子機車駕照已因酒駕遭吊銷，前年6月初才因騎車不依規定駛入車道，被查出無照駕駛挨罰2萬4700元；21天後她騎機車再度紅燈右轉，被警攔查後不斷推給後座乘客，稱是朋友駕駛，挨罰3萬6600元，不服提告。法院認定吳女違規行為明確，駁回告訴。可上訴。

判決書指出，吳姓女子2024年6月27日晚間9時許，騎機車行經台南市東區大學路西段與前鋒路口處，因紅燈右轉被警攔查，員警發現她除了有紅燈右轉違規，並於5年內2度無照駕駛，前次是同月6日，才剛被裁罰2萬4700元。

經員警當場舉發移送台南市交通局，交通局裁處吳女「罰鍰3萬6600元，記違規點數1點」；但她不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，主張沒有騎車，因身體不適，朋友要趕到醫院急診室才紅燈右轉，員警用臆測方式認定她有交換駕駛，監視器畫面不是她的車輛。

交通局認為，員警攔停稽查後發現吳女已於2018年4月1日因酒駕吊銷駕照，經查看行車記錄器並比對路口監視器及車輛辨識系統，均顯示事發時吳女為實際駕駛車輛者，交通局裁處並無違誤。

法院勘驗警方影像，當警笛聲響起攔查時，戴白色安全帽男子坐後方，此時穿著裙子的吳女急忙下車；員警詢問時，吳女搖頭否認是駕駛，男子則表示自己是駕駛人，還稱「您處罰我就好了」，員警回覆「你不是駕駛我為什麼要處罰你」，男子再說「所以我才得跟你作一些商量」，員警回覆「這會有刑法的問題喔」。

法院認為，吳女下車當下，機車瞬間有重心不穩失控情狀，可見應是她突然放手駕駛，再由男子自承為駕駛人，參以路口監視器，可見後座乘客為頭戴白色安全帽者，也就是該名男子。

另依員警證述，當時是吳女騎車紅燈右轉，後座乘客不斷辯稱是他駕駛，但自己很確定攔查當下吳女才是駕駛者；法院認定，吳女紅燈右轉與駕照經吊銷仍駕駛機車等違規屬實，且其在2024年6月6日晚間9時許才因騎車不依規定駛入來車道遭警舉發，不到1個月再度違規。

法院指出，道路管理處罰條例第21條第2項「汽車駕駛人於5年內違反第21條第1項規定2次以上（有效駕照吊銷）」，交通局裁罰吳女紅燈右轉6百元與再加重處罰1萬2000元共3萬6600元，自屬有據，且是最低罰鍰，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康