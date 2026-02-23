台鐵車廂公然「吞雲吐霧」女乘客勸阻反遭嗆！鐵路警察出面老翁下場慘

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名老翁昨搭乘<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a><a href='/search/tagging/2/自強號' rel='自強號' data-rel='/2/109061' class='tag'><strong>自強號</strong></a>竟在<a href='/search/tagging/2/車廂' rel='車廂' data-rel='/2/155940' class='tag'><strong>車廂</strong></a>公然吸菸，女乘客上去勸阻反遭嗆，隨後按下緊急通報鈴通報列車長。圖／截自臉書「Hayashi Kozaki」
台灣公共交通工具全面禁菸，但昨天有一名老翁搭乘台鐵自強號時，公然在列車裡吸菸，其他乘客見狀上前提醒，但老翁不僅不收斂還態度強硬回嗆「妳叫啊」。對此，台鐵公司表示，列車長通報鐵警後，已於板橋站將該名乘客帶下車。

臉書「Hayashi Kozaki」昨發布一則影片顯示，一名老翁搭乘台鐵列車後，竟公然點菸並在車廂內吞雲吐霧，絲毫不顧及其他乘客感受。

一名旅乘客見狀上前提醒，並表示將向列車長反映，老翁不僅不收斂還態度強硬回嗆「妳叫啊」。隨後女乘客便按下車廂內的緊急求救鈴，並向趕來的列車長說明狀況，但該名老翁仍持續吸菸。

對此，台鐵公司表示，昨（22日）第129次自強號於台北站開車後，列車長接獲旅客通報第三車有旅客在車廂內抽菸勸導不聽，列車長隨即前往了解並通報鐵路警察於板橋站將該名抽菸旅客帶下車。

依據「菸害防制法」規定，台鐵列車車廂屬全面禁菸場所，任何人在列車內抽菸（含傳統菸品、電子菸及加熱菸）之行為，均屬違規。

台鐵呼籲，旅客應尊重他人不吸二手菸的權利，不得於車廂內任何地方抽菸。並強調，台鐵公司一向重視行車安全與公共衛生，將持續加強宣導列車禁菸規定，並請旅客共同配合，以維護良好乘車環境。

依據菸害防制法規定，台鐵公司所屬車廂、月台及車站旅客等候室在內，皆為全面禁菸場所。違規者可處新台幣2000元以上、10000元以下罰鍰。若旅客發現吸菸情形，應即時通報列車長或站務人員處理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

一名老翁昨搭乘台鐵自強號竟在車廂公然吸菸，女乘客上去勸阻反遭嗆。圖／截自臉書「Hayashi Kozaki」
台鐵 抽菸 禁菸 車廂 自強號

