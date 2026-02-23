聽新聞
0:00 / 0:00
老翁「自強號上抽菸」不聽勸阻還回嗆 台鐵報警將人帶下車
有老翁在台鐵自強號上公然抽菸，台鐵公司獲報後通報鐵路警察將該名抽菸旅客帶下車。台鐵強調，台鐵車廂全面禁菸，該老翁行為已經違規。
有民眾在社群媒體爆料昨天下午搭乘自強號時，發現有一名老翁在車上抽菸，其他乘客上前勸導卻反被老翁回嗆。
對此，台鐵今天向媒體說明表示，昨天第129次自強號於台北站開車後，列車長接獲旅客通報第3車有旅客在車廂內抽菸勸導不聽，列車長隨即前往了解，並通報鐵路警察於板橋站將該名抽菸旅客帶下車。
台鐵表示，依據菸害防制法規定，台鐵列車車廂屬全面禁菸場所，在列車內抽菸（含傳統菸品、電子煙及加熱菸）行為，均屬違規，台鐵特別呼籲，旅客應尊重他人不吸二手菸的權利，不得於車廂內任何地方抽菸。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。