老翁「自強號上抽菸」不聽勸阻還回嗆 台鐵報警將人帶下車

中央社／ 台北23日電

老翁在自強號上<a href='/search/tagging/2/抽菸' rel='抽菸' data-rel='/2/104890' class='tag'><strong>抽菸</strong></a>，屢勸不聽，最後鐵路警察將他帶下車。<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a>自強號示意圖，並非本文所提列車。聯合報系資料照
有老翁在台鐵自強號上公然抽菸，台鐵公司獲報後通報鐵路警察將該名抽菸旅客帶下車。台鐵強調，台鐵車廂全面禁菸，該老翁行為已經違規。

有民眾在社群媒體爆料昨天下午搭乘自強號時，發現有一名老翁在車上抽菸，其他乘客上前勸導卻反被老翁回嗆。

對此，台鐵今天向媒體說明表示，昨天第129次自強號於台北站開車後，列車長接獲旅客通報第3車有旅客在車廂內抽菸勸導不聽，列車長隨即前往了解，並通報鐵路警察於板橋站將該名抽菸旅客帶下車。

台鐵表示，依據菸害防制法規定，台鐵列車車廂屬全面禁菸場所，在列車內抽菸（含傳統菸品、電子煙及加熱菸）行為，均屬違規，台鐵特別呼籲，旅客應尊重他人不吸二手菸的權利，不得於車廂內任何地方抽菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台鐵 抽菸

