北市承德路民宅B1濃煙竄出 警消急撲救、1男預防性送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢，現場除1名男子身體不適送醫外，無其餘人員受困或傷亡，確切起火原因待查。

台北市消防局表示，今早9時41分獲報，承德路二段一處民宅地下1樓冒出濃煙，共派消防車20輛、救護車2輛、人員62人前往撲救，確認屋內無人受困，火勢於10時6分控制，於10時29分撲滅，現場除1名年約40歲男子身體不適但意識清醒、預防性送醫外，無其他人員受困或受傷。

警方表示，今早9時許接獲民眾報案民宅地下1樓冒煙起火，立即派員到場維持秩序並協助管制交通，初查是起火戶屋主發現濃煙異狀、報警求助，但屋主對於起火原因也不清楚，確切起火原因有待調查。

台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。圖／讀者提供
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。圖／讀者提供
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
台北市大同區承德路、民生西路口一處民宅地下1樓今早9時許冒出濃煙，警、消獲報到場撲救，於上午10時許撲滅火勢。記者李隆揆／攝影

