台南台江大道奧迪狂飆飛出堤防！砸向施工中高架橋 駕駛當場死亡

台南市30歲王姓男子昨晚從安定區住家開藍色奧迪轎車出門，今天清晨卻不明原因高速衝撞安南區台江大道路尾的台61線興建施工路段鋼架結構，撞擊力道猛烈，引擎與車身分離，整輛車嚴重變形；消防局獲報趕往，確認王已明顯死亡，未送醫，後續交由警方調查。

台南市消防局今天清晨7時11分接獲報案，台江大道尾、青砂街二段914號旁有藍色奧迪小客車不明原因於台61線橋上發生事故，現場整輛車卡在施工中的快速道路鋼架結構上。消防派遣4車9人趕往，7時40分檢視車內受困狀況，確認駕駛明顯死亡，後續交轄區員警處理。

據了解，職業為多元計程車駕駛的王姓男子昨晚7時許開車離家，情緒不穩，父親因擔心有什麼狀況，已向善化警分局通報協尋；依行車動向研判，奧迪車從台江大道路尾堤防斜坡高速衝向台61線快速道路施工路段，並因此飛躍上高約9米的高架橋面。

經猛烈撞擊橋上鋼架結構後，車頭全毀、整輛車幾乎解體，王姓男子卡在車內，當場死亡；警方目前已通知家屬製作筆錄，將報請檢察官相驗，由於家屬昨晚就已通報協尋，是否因車速過快、機械故障或其他因素釀禍，確切肇事原因由轄區警方深入調查中。

