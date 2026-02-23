龜山無照駕駛拒檢加速逃 「巴庫」拖行員警驚險瞬間曝 

快訊

邱姓男子在馬路上直接倒車，導致在車窗邊的員警被拖著走。圖：翻攝自Threads@@per.fries

桃園市一名邱姓男子昨(22)日傍晚17時40分許開車行經龜山區新興街時，因違規被龜山警分局員警攔查，邱男當下拒檢加速逃逸，還在馬路上直接倒車，導致在車窗邊的員警被拖著走，警方當下試圖破窗制止邱男繼續危險駕駛，手臂因此被玻璃割傷，送醫縫了4針，所幸沒有生命危險。邱男後續則由家屬陪同到案說明，坦承因為無照才會逃逸，邱男最終被依妨害公務、涉及公共危險及傷害罪，函請桃園地檢署偵辦。

警方當下試圖破窗制止邱男繼續危險駕駛，手臂因此被玻璃割傷。圖：讀者提供

大埔派出所說明，員警在新興街發現邱男駕駛自小客車違規，予以攔查，邱男拒檢逃逸，持續尾隨該車在文化三路停等紅燈時，再予盤查，然而邱男仍拒不配合，倒車加速逃逸。員警為避免危害，破窗試圖制止該車持續危險行駛，手部被玻璃割傷，緊急送往長庚醫院治療，縫合4針，無生命危險。大埔派出所後續發動攔截圍捕，掌握嫌疑人身分後，邱男由其家屬陪同到案說明，坦承沒有駕駛執照，心虛才會逃逸；全案依妨害公務、涉及公共危險及傷害罪函請偵辦。

龜山分局強調，警方於執行各項勤務時，絕不容許民眾惡意挑釁，甚至出現違序行為，危害公眾；若有發現一定依法究辦，同時，亦感謝各界關心，提醒員警務必注意自身執勤安全。

