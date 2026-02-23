新莊國小女童社區墜落送醫搶救 教育局啟動關懷機制

今為開工日，同時也是中小學開學日，新北市新莊區卻傳出一起意外事件。一名12歲女童今早7時許在住家社區發生墜落事故，新北市教育局表示，已啟動關懷機制，由校長與行政團隊到院陪同家屬，同步展開班級與同儕輔導措施。

據了解，事故發生於上午7時許，鄰居發現後立即報警，消防到場時女童已無生命跡象，立即送醫搶救中。警方目前正進一步釐清事發經過與原因。

教育局指出，該名學生就讀新莊區某國小五年級，平時在校學習與生活狀況正常，人際與家庭狀況於學期間並無特殊情形。校方接獲通知後，除完成校安程序，也已安排相關人員提供家屬協助。

教育局表示，已要求學校同步啟動班級與同儕關懷機制，並視需要提供專業心理輔導資源，穩定全校師生身心狀況。同時將持續督請各校落實情緒支持與危機辨識通報機制，強化生命教育與校園安全網絡。

