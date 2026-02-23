上班日…國3彰化段7車連環撞 3人送醫一度回堵2公里
今天是春節9天連假收假後首個上班日，國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故，造成3人受傷送醫，現場一度混亂，車流回堵約2公里。事故於9時45分排除，交通逐步恢復順暢。
彰化縣消防局與國道公路警察局第七公路警察大隊據報趕往現場處理。警方指出，48歲林姓男子駕駛大貨車行駛外側車道時，疑因分心駕駛，追撞前方5輛小客車及1輛小貨車，導致其中3名小客車乘客受傷送醫。事故占用外側兩線車道，車速一度降至約40公里。
警方表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，呼籲駕駛人行車務必保持專注，隨時注意前方路況，即便開啟行車輔助功能也不可完全依賴。若因未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照處分。
