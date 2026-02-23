快訊

開學突傳禁訂便當！ 蘭女家長炸鍋怒批「自肥福利社」

簡立峰專欄／履歷「AI對決AI」時代 求職者如何突圍

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

上班日…國3彰化段7車連環撞 3人送醫一度回堵2公里

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

今天是春節9天連假收假後首個上班日，國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故，造成3人受傷送醫，現場一度混亂，車流回堵約2公里。事故於9時45分排除，交通逐步恢復順暢。

彰化縣消防局與國道公路警察局第七公路警察大隊據報趕往現場處理。警方指出，48歲林姓男子駕駛大貨車行駛外側車道時，疑因分心駕駛，追撞前方5輛小客車及1輛小貨車，導致其中3名小客車乘客受傷送醫。事故占用外側兩線車道，車速一度降至約40公里。

警方表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，呼籲駕駛人行車務必保持專注，隨時注意前方路況，即便開啟行車輔助功能也不可完全依賴。若因未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照處分。

國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故。圖／警方提供
國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故。圖／警方提供
國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故，造成3人受傷送醫，現場一度混亂。圖／警方提供
國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故，造成3人受傷送醫，現場一度混亂。圖／警方提供
國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故。圖／警方提供
國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故。圖／警方提供

車道 國道 車禍 彰化

延伸閱讀

彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下

彰化藝文發展徵選計畫開跑 受理報名到3月底

影／彰化莽漢駕車衝撞前妻娘家 火燒車受傷送醫

彰化又有鄉長宣布換服務跑道 累計8名鄉鎮市長將參選下屆縣議員

相關新聞

獨／離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

警察紀律規定「執勤嚴禁值勤台或辦公處所內打瞌睡或嚼檳榔，但高市某分局派出所一名楊姓警員上月中旬執行晚間6時至8時備勤勤務...

上班日…國3彰化段7車連環撞 3人送醫一度回堵2公里

今天是春節9天連假收假後首個上班日，國道3號北向194.2公里彰化路段上午8時52分發生7車連環碰撞事故，造成3人受傷送...

新莊國小女童社區墜落送醫搶救 教育局啟動關懷機制

今為開工日，同時也是中小學開學日，新北市新莊區卻傳出一起意外事件。一名12歲女童今早7時許在住家社區發生墜落事故，新北市...

海象不佳 台東蘭嶼2男子出海捕魚船翻覆一度危急

台東蘭嶼發生船隻翻覆事件，一名中年男子與少年出海捕魚，疑因海面風浪太大吹翻小船，船上兩人落海後載浮載沉，海巡署第一三岸巡...

開學日傳憾事！新莊12歲女童高處墜落 重摔社區中庭命危

今天（23日）是各級中小學開學日，不料新北市卻驚傳學童墜樓意外。上午8時許新莊區1處社區大樓1名12歲女童，不明原因從高...

影／收假趕上班？台中大里清晨轎車撞路樹翻覆

連續假日結束的上班第一天，台中市張姓市民清晨5時48分開車沿大里區仁堤路往工業17路方向行駛時，疑因一時恍神自撞路樹後翻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。