海象不佳 台東蘭嶼2男子出海捕魚船翻覆一度危急

台東蘭嶼發生船隻翻覆事件，一名中年男子與少年出海捕魚，疑因海面風浪太大吹翻小船，船上兩人落海後載浮載沉，海巡署第一三岸巡隊獲報後派員救援，11分鐘後救起落海者，所幸2落海者均意識清醒，被送往蘭嶼衛生所進一步治療。

昨日蘭嶼海象不佳，下午3時55分左右，民眾目擊1艘類船型浮具在蘭恩岸際前方約200公尺海域翻覆，且有漁民落海，立即通報海巡署人員前往救援。

開元安檢所會同台東縣消防局蘭嶼消防分隊展開救援，並於下午4時06分順利發現2名落海民眾，隨即救援及攙扶上岸。