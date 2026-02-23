海象不佳 台東蘭嶼2男子出海捕魚船翻覆一度危急
台東蘭嶼發生船隻翻覆事件，一名中年男子與少年出海捕魚，疑因海面風浪太大吹翻小船，船上兩人落海後載浮載沉，海巡署第一三岸巡隊獲報後派員救援，11分鐘後救起落海者，所幸2落海者均意識清醒，被送往蘭嶼衛生所進一步治療。
昨日蘭嶼海象不佳，下午3時55分左右，民眾目擊1艘類船型浮具在蘭恩岸際前方約200公尺海域翻覆，且有漁民落海，立即通報海巡署人員前往救援。
開元安檢所會同台東縣消防局蘭嶼消防分隊展開救援，並於下午4時06分順利發現2名落海民眾，隨即救援及攙扶上岸。
第一三岸巡隊表示，落海的2人均有意識，由現場消防分隊救護人員檢傷後送往至蘭嶼衛生所後續治療。另呼籲民眾多加利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。
