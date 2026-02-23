獨／離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

警察紀律規定「執勤嚴禁值勤台或辦公處所內打瞌睡或嚼檳榔，但高市某分局派出所一名楊姓警員上月中旬執行晚間6時至8時備勤勤務時，在值勤台旁辦公椅睡覺，直至督導人員進入駐地才驚醒；另有某派出所副所長在值勤台嚼檳榔，2警值勤違反紀律被懲處。

根據了解，值勤睡大頭覺的警員服務的派出所因位於轄區主要幹道上，該名楊姓警員於1月中旬服晚間6時至8時的備勤勤務，督導人員當晚約6時30分進入駐地督勤，見楊員在值勤台旁辦公椅睡覺，毫無警覺性且有礙觀瞻，楊員直至督勤人員靠近才驚醒。

另名派出所副所長在同一天擔任下午2時至4時的值班勤務，也被督勤人員發現在值勤台嚼檳榔，違反紀律規定。

依據「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」第6點規定，員警執行勤務時，除服行便衣勤務外，應服裝整潔、儀容端莊、態度和藹，嚴禁發生情事包括精神不振、倚牆站立或於值勤台、辦公處所、巡邏車內打瞌睡或睡覺；未依規定穿著制服、服裝儀容不整或配件不齊；併崗聊天、嬉戲失態、態度傲慢或言行粗暴，以及執勤中吸菸、嚼食檳榔、吃零食或姿態不雅等違反紀律行為。

楊姓警員備勤時睡覺、某副所長值勤嚼檳榔均已違反規定，由督導人員呈報予以懲處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康