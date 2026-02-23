快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

獨／離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

警察紀律規定「執勤嚴禁值勤台或辦公處所內打瞌睡或嚼檳榔，但高市某分局派出所一名楊姓警員上月中旬執行晚間6時至8時備勤勤務時，在值勤台旁辦公椅睡覺，直至督導人員進入駐地才驚醒；另有某派出所副所長在值勤台嚼檳榔，2警值勤違反紀律被懲處。

根據了解，值勤睡大頭覺的警員服務的派出所因位於轄區主要幹道上，該名楊姓警員於1月中旬服晚間6時至8時的備勤勤務，督導人員當晚約6時30分進入駐地督勤，見楊員在值勤台旁辦公椅睡覺，毫無警覺性且有礙觀瞻，楊員直至督勤人員靠近才驚醒。

另名派出所副所長在同一天擔任下午2時至4時的值班勤務，也被督勤人員發現在值勤台嚼檳榔，違反紀律規定。

依據「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」第6點規定，員警執行勤務時，除服行便衣勤務外，應服裝整潔、儀容端莊、態度和藹，嚴禁發生情事包括精神不振、倚牆站立或於值勤台、辦公處所、巡邏車內打瞌睡或睡覺；未依規定穿著制服、服裝儀容不整或配件不齊；併崗聊天、嬉戲失態、態度傲慢或言行粗暴，以及執勤中吸菸、嚼食檳榔、吃零食或姿態不雅等違反紀律行為。

楊姓警員備勤時睡覺、某副所長值勤嚼檳榔均已違反規定，由督導人員呈報予以懲處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市發生某分局派出所警員備勤睡死督勤入駐地才驚醒，還有副所長值勤嚼檳榔的違反紀律行為。記者石秀華／攝影
高雄市發生某分局派出所警員備勤睡死督勤入駐地才驚醒，還有副所長值勤嚼檳榔的違反紀律行為。記者石秀華／攝影

檳榔 警察 高市

延伸閱讀

偷土地公神像開贓車撞警逃逸 法院這樣判

川普在華府之際 男子闖海湖俱樂部遭擊斃

櫃買挺新創 前進高雄

蔡其昌烈日下發小紅包 喊話不分黨派支持高雄蓋中型巨蛋

相關新聞

獨／離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

警察紀律規定「執勤嚴禁值勤台或辦公處所內打瞌睡或嚼檳榔，但高市某分局派出所一名楊姓警員上月中旬執行晚間6時至8時備勤勤務...

開學日傳憾事！新莊12歲女童高處墜落 重摔社區中庭命危

今天（23日）是各級中小學開學日，不料新北市卻驚傳學童墜樓意外。上午8時許新莊區1處社區大樓1名12歲女童，不明原因從高...

海象不佳 台東蘭嶼2男子出海捕魚船翻覆一度危急

台東蘭嶼發生船隻翻覆事件，一名中年男子與少年出海捕魚，疑因海面風浪太大吹翻小船，船上兩人落海後載浮載沉，海巡署第一三岸巡...

影／收假趕上班？台中大里清晨轎車撞路樹翻覆

連續假日結束的上班第一天，台中市張姓市民清晨5時48分開車沿大里區仁堤路往工業17路方向行駛時，疑因一時恍神自撞路樹後翻...

基隆1樓里辦凌晨火警！全棟住戶逃生 疑電動機車充電釀災

基隆市信義區禮東里長賴興泉位在1樓的住家，今天凌晨2時疑用延長線為電動機車充電，機車起火燃燒，並延燒到屋內。賴家和樓上住...

榮譽觀護人提供曾經毒販第二人生 獲廚藝大獎肯定

人稱「立哥」的老闆李奕立，過去家中貧困，靠著自己一雙手闖蕩出在台北車站附近的日式料理名店「三多屋爸爸嘴」。不過更令人值得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。