基隆1樓里辦凌晨火警！全棟住戶逃生 疑電動機車充電釀災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市信義區禮東里長賴興泉位在1樓的住家，今天凌晨2時疑用延長線電動機車充電，機車起火燃燒，並延燒到屋內。賴家和樓上住戶及時逃出。消防局獲報派遣人車前往灌救，滅火後確認無人傷亡。火災調查科人員已進入火場採證，鑑識起火原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨2時28分接獲報案，東明路77巷1弄16號1樓發生火警，火場是禮東里長賴興泉的住家，兼做為里辦公處。

消防局派遣19車、36人前往現場，由救災救護第1大隊副大隊長王博昇指揮搶救。消防人員抵達時，1樓火勢相當大，竄出大量黑煙。消防員布設水線灌救，2時54控制火勢，2時58分撲滅。

消防局初步調查，火場是5層樓公寓，起火點是停放在1樓屋外的電動機車，疑從屋內拉延長線為機車充電引發火勢。屋主發現機車起火時，有試圖用滅火機滅火，但未能成功，最後延燒至屋內。1至5樓住戶都及時逃出公寓建築，沒有人員傷亡。

基隆市信義區禮東里長賴興泉位在1樓的住家，今天凌晨發生火警。消防局派遣人車前往灌救，無人傷亡，火災原因調查確認中。記者邱瑞杰／翻攝
