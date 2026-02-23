聽新聞
0:00 / 0:00
基隆1樓里辦凌晨火警！全棟住戶逃生 疑電動機車充電釀災
基隆市信義區禮東里長賴興泉位在1樓的住家，今天凌晨2時疑用延長線為電動機車充電，機車起火燃燒，並延燒到屋內。賴家和樓上住戶及時逃出。消防局獲報派遣人車前往灌救，滅火後確認無人傷亡。火災調查科人員已進入火場採證，鑑識起火原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨2時28分接獲報案，東明路77巷1弄16號1樓發生火警，火場是禮東里長賴興泉的住家，兼做為里辦公處。
消防局派遣19車、36人前往現場，由救災救護第1大隊副大隊長王博昇指揮搶救。消防人員抵達時，1樓火勢相當大，竄出大量黑煙。消防員布設水線灌救，2時54控制火勢，2時58分撲滅。
消防局初步調查，火場是5層樓公寓，起火點是停放在1樓屋外的電動機車，疑從屋內拉延長線為機車充電引發火勢。屋主發現機車起火時，有試圖用滅火機滅火，但未能成功，最後延燒至屋內。1至5樓住戶都及時逃出公寓建築，沒有人員傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。