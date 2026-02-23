榮譽觀護人提供曾經毒販第二人生 獲廚藝大獎肯定

人稱「立哥」的老闆李奕立，過去家中貧困，靠著自己一雙手闖蕩出在台北車站附近的日式料理名店「三多屋爸爸嘴」。不過更令人值得尊敬的是，他擔任榮譽觀護人工作長達30多年，店內也聘用更生人，不僅從頭培育更鼓勵參與國際廚藝賽事，讓曾經的毒販劉忠翰獲獎發光發熱，也重新回歸生活正軌。

已至古稀之年的李奕立，國小畢業便隨家人北上討生活，年少時在市場賣雞、賣鴨、處理魚貨，靠著一雙手撐起人生。沒有顯赫學歷、也沒有資本，立哥白天工作、晚上念補校，靠腳踏車通勤，慢慢累積餐飲實力，一路從魚貨批發做到餐飲創業至今超過50年。

更令人敬佩的是，身為榮譽觀護人超過30年的他，了解到受刑人「如果沒有穩定工作，再犯率一定很高，尤其是毒品案件，環境影響非常大。」

2年前因販毒入獄的劉忠翰即將假釋，因為在雜誌上看到店家的報導，主動寫信給立哥，前後寫了五封信希望可以到立哥店內工作，最後皇天不負苦心人終於等到回覆。出監後，他第一份工作就是從最基礎的清潔、備料做起。

立哥沒有給他特權，反而讓他從最基礎學起。劉忠翰坦言，「一開始真的很累，很想放棄。」非常不習慣，也曾想過放棄回頭走「賺快錢」的老路，但在立哥的嚴父兼導師式的教導下，他選擇了堅持。

劉忠翰說過去賺快錢的日子輕鬆卻不踏實，如今每天流汗工作，卻睡得安穩。立哥不只教他做料理，也教他做人，遇到低潮時反覆提醒「要有成就，一定要付出代價。」

在立哥全力支持下，劉忠翰替他報名「2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」，並挑戰從未熟悉的壽司項目，半年內不斷反覆練習，如何可切好魚、捏好飯等細節，一度也累到想放棄，但在立哥鼓勵下堅持完成，最終拿下銅牌。他形容，站在賽場上雙腳發抖，但那是人生第一次，因為努力而感到驕傲。