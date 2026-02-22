黃狗離奇墜樓…民眾助送醫「重傷肝爆裂」 雲林警查出真凶還原真相

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮鬧區一棟大樓，昨晚一隻狗從高樓墜地，重傷肝裂，熱心民眾將狗送醫急救撿回一命，事情爆開網友撻伐。但狗在深夜如何闖進大樓，究竟是失足墜樓還是遭人拋下樓，引人不解，經警方追查後，今天下午終於找出真凶，認定是被人從5樓拋下，全案將依動物保護法函送法辦。

北港圓環旁亞洲大樓，昨天深夜二時許，傳來強烈的狗呔聲，吵醒部分大樓住戶，林姓婦人下樓查看，發現有一隻黃色狗不知從幾樓摔下，身負重傷，站不穩踉蹌倒地，趕緊將牠送醫。因高空墜地已造成肝破裂、骨盆骨折，仍在動物醫院救治中。

這隻大黃狗幸運撿回一命，但此事網路爆開，引起網友一片撻伐，怒罵「喪心病狂」、「太惡質了」，這隻大黃狗沒有植入晶片，但帶有頸圈，明顯有人飼養，林姓婦人希望飼主趕緊出面照護傷犬。

狗墜樓事件也引起警方關注，並調閱監視器展開調查，但因監視器只拍到黃犬從空中隊地哀號聲音，看不出有什麼異狀，詢問住戶得知黃狗非社區的人所養，如何會跑進有管制的大樓墜樓，且從幾樓落地也看不出來，該大樓高達13層樓，因此警方調閱更多監視器比對，終於真相大白。

今天下午4點10分許，警方循線找到可能涉案的32歲劉男到案說明。熱心的林姓住戶也向大樓管理員調閱監視器，查出昨晚約10點40分，看見劉男將黃狗拐來並帶上樓，直到深夜，就把狗兒丟下來，驚悚畫面讓住戶怒斥「怎麼不自己跳下來」？怎麼會有這麼惡劣的人。

警方初步了解，劉男是在嘉義從事建築的工人，租房子在北港鎮，當時沒有與人爭吵，疑似酒後心情不好，才將黃狗從5樓丟下。

北港警分局表示，警方正進一步釐清劉的犯案動機及相關疑點，將依動保法函送雲林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，目前仍在醫院救治觀察中。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，目前仍在醫院救治觀察中。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，警方查出狗是被五樓租屋戶拋下。記者蔡維斌／攝影
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，警方查出狗是被五樓租屋戶拋下。記者蔡維斌／攝影

