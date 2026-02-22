6旬騎士遊南橫公路自撞護欄 摔50米邊坡喪命…撞擊瞬間曝光

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

今年1月28日剛通車的南橫公路「瓦筏哈橋」，今天下午2時許驚傳騎士自撞車禍。68歲黃姓機車騎士擦撞橋邊的紐澤西護欄後，整個人彈起摔落50公尺深溪床，獲救時無生命跡象，送旗山醫院搶救後不治，詳細肇事原因待釐清。

警方調查，黃男為外縣市遊客，今天下午與友人行經「瓦筏哈橋」時，突然擦撞右側靠近溪床的紐澤西護欄，黃男整個人彈起後摔落溪谷，機車則繼續直行，直到擦撞左側護欄才停下。

高雄市議員高忠德當時就在附近，他二話不說跳下溪床協助救人，黃男整個人呈俯躺狀，周邊都是乾涸血跡，等到救難人員抵達時，與一旁挖土機司機合作救人，黃獲救時無生命徵象，送旗山醫院急救後不治。

台20線南橫公路屢斷屢修，原本對外聯絡的明霸克露橋遭暴漲溪水沖毀多年，工程單位歷時2年4個月，克服萬難重建改名「瓦筏哈橋」（Uavaha），該橋全長280公尺，採3跨連續梁橋設計，主跨130公尺跨越玉穗溪土石流區域，銜接去年底完成的便道抬升工程，道路提高逾20公尺，今年1月底完工通車。

公路局南區養護分局的表示，事故地點仍未到瓦筏哈橋範圍，經查現場標線及護欄交通設施完整，該路段速限為每小時30公里，後續將由警方查明事故原因。

黃男摔落邊坡失去生命跡象，送醫急救後不治。高雄市議員高忠德提供
黃男摔落邊坡失去生命跡象，送醫急救後不治。高雄市議員高忠德提供
黃男摔落邊坡失去生命跡象，送醫急救後不治，機車倒臥在對向車道護欄。讀者提供
黃男摔落邊坡失去生命跡象，送醫急救後不治，機車倒臥在對向車道護欄。讀者提供

