聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到誇張行為畫面，里長擔心明天放水會沖走這些垃圾，已和志工先下溝清除。台中環保局派員勘查，市警局協尋，確認行為人後，將依法處1200元至6000元罰鍰。

里長連佳振表示，因擔心明天水利署放水，這批垃圾 會被沖到游，堵住溝渠，他已和社區志工下溝除除垃圾；他說這些鋁箔包可回收，男子倒入水溝行為很誇張，道德淪喪。

連佳振說，他今天早上接到通報後，趕到豐原區富翁街旁八寶圳，看到枯水期的水溝內全是飲料空鋁箔包，調閱附近監視器畫面，看到一名阿伯騎腳踏車載這些鋁箔包，停車後整袋丟進水溝。

台中市環保局今天指出，八寳圳遭人丟廢鋁箔包案，台中市政府環保局已錄案，並派員前往錄影處勘查，續將函請市警局協尋，經確認行為人後，丟置垃圾行為將依違反廢棄物清理法第27條第1款規定，並依同法第50條處新台幣1200元至6000元罰鍰。

另針對水體遭丟置垃圾部分，環保局通報水體主管機關盡速派員清除，以維護整體環境品質。

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，里長和志工已下溝清除。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，里長和志工已下溝清除。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供

鋁箔包 環保局 豐原 台中

影／阿伯整袋空鋁箔包丟水溝 里長和志工下溝清除罵缺德

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到...

