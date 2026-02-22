初六搭小黃「搶錢又搶車」！2匪躲台中網咖 北市警10小時內火速逮人

游姓司機今凌晨駕駛計程車從基隆市載送2名男子到台北市，遭對方持刀搶走3萬5000元現金及車輛後丟包，警方介入鎖定林姓、王姓男子涉案，今午4時許循線在台中市中區某網咖內查獲2人，扣回1萬5300元贓款等證物，詢後將依強盜、傷害罪嫌送辦。

警方調查，年約55歲游姓男子今凌晨4時許駕駛計程車行經基隆市愛三路一帶，41歲林姓男子、47歲王姓男子在路邊攔車，2人上車後要求前往台北市大同區環河北路、長安西路口，凌晨5時許抵達目的地後，2人未支付車資，反而要求游男交出現金及車輛，後座的王男並亮出一把水果刀逼游就範。

游男原本不從，但架不住尖刀威逼，交出3萬5000元現金後，又遭2人強拉下車；過程中游男左手遭尖刀劃傷，雖無力反抗，仍在車側狼狽呼救「有人搶車！」，一旁民眾見狀擔心危險，出手將游男拉離車輛，游男仍情緒激動大喊「我的車！」，無奈看著愛車遭搶匪劫走。

轄區大同分局警方獲報展開追查，今早７時許在新北市三重區中興橋旁發現遭搶計程車，但車內已無2人身影，擴大調閱監視器畫面追查後鎖定2人身分及行蹤，發現2人棄車逃逸後步行離開，在成功路一帶巷弄內換裝，規避查緝，再搭乘另輛計程車前往板橋轉運站，轉搭國光客運到台中市中區。

專案人員今午5時許追到台中市中區一家網咖，發現2人躲在一家網咖內消費，當場以優勢警力將2人壓制逮捕，初步查扣1萬5300元贓款、手機等證物，附帶搜索後，目前正將2人帶返警局途中，後續將進一步製作筆錄調查2人背景、作案動機等案情。