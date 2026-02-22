澎湖馬公民宅遭槍擊！大門3面玻璃毀損 警鎖定對象偵辦

澎湖縣馬公市西衛里一處民宅21日晚間遭人持槍射擊，導致大門3面玻璃毀損，馬公分局已鎖定特定對象偵辦中。

澎湖縣警察局今天發布新聞稿，馬公分局在21日晚間8時45分，接獲民眾報案指稱，位於馬公市西衛里的住家一樓大門玻璃毀損，警方立即到場處理。

屋主向警方表示，當時家人在屋內聽聞到數聲疑似槍擊的聲響，仔細查看後，發現自家大門有3面玻璃破裂，現場並遺留疑似鋼珠1顆。

警方封鎖現場並通報鑑識人員完成採證，同步調閱周邊監視器畫面，掌握案發前後出入附近建物相關影像資料，目前已鎖定特定對象，全力偵辦中。

警方為維護社區安全，已強化案發地區巡邏勤務，並加強夜間安全維護措施。警方呼籲民眾如發現可疑人、車或相關線索，請立即撥打110通報，共同守護地方治安。