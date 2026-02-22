快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

澎湖馬公民宅遭槍擊！大門3面玻璃毀損 警鎖定對象偵辦

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣馬公市西衛里一處民宅21日晚間遭人持槍射擊，導致大門3面玻璃毀損，馬公分局已鎖定特定對象偵辦中。

澎湖縣警察局今天發布新聞稿，馬公分局在21日晚間8時45分，接獲民眾報案指稱，位於馬公市西衛里的住家一樓大門玻璃毀損，警方立即到場處理。

屋主向警方表示，當時家人在屋內聽聞到數聲疑似槍擊的聲響，仔細查看後，發現自家大門有3面玻璃破裂，現場並遺留疑似鋼珠1顆。

警方封鎖現場並通報鑑識人員完成採證，同步調閱周邊監視器畫面，掌握案發前後出入附近建物相關影像資料，目前已鎖定特定對象，全力偵辦中。

警方為維護社區安全，已強化案發地區巡邏勤務，並加強夜間安全維護措施。警方呼籲民眾如發現可疑人、車或相關線索，請立即撥打110通報，共同守護地方治安。

馬公 澎湖縣 監視器 槍擊

延伸閱讀

北市醫美診所團拜遭槍擊！負責人、2員工中彈 槍手事前勘場再變裝逃逸

觀光遊憩壓力大 澎湖擬將白沙郷員貝筆墨紙硯、百褶裙設為自然紀念物

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

年初二憾事 澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦車禍雙亡

相關新聞

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

台北市警方今午1時許獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，警方到場未發現異狀，調閱監視器畫面鎖定1名男子持刀，從台北市中正區公...

群創光電南科廠區員工遭機台捲夾送醫不治 同機型機台全面停工受檢

群創光電南科廠區昨晚驚傳男員工作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。據知，南科管理局...

不滿前男友欠4萬拖過年 妙齡女撂現任男友上門討債揮刀釀3傷

19歲阮女不滿前男友17歲謝姓少年欠她4萬多元，今晨2時許找28歲陳姓現任男友前往謝男新北市中和區住處談判。雙方口角後陳...

2男基隆搭小黃到台北突亮刀搶車 開往新北棄車逃逸

游姓司機今凌晨駕駛計程車從基隆市載送2名男子到台北市大同區，在環河北路、長安西路口遭對方亮刀搶車、劃傷左手，警方獲報追查...

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

雲林縣北港鎮鬧區一棟大樓，昨晚傳出有住戶可能吵架，竟疑將一隻狗從高樓丟下，導致毛孩受重傷，熱心民眾將狗送醫撿回一命，並在...

影／阿伯將整袋回收鋁箔包全倒入豐原水溝 誇張行為引眾怒

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。