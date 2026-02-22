快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮鬧區一棟大樓，昨晚傳出有住戶可能吵架，竟疑將一隻狗從高樓丟下，導致毛孩受重傷，熱心民眾將狗送醫撿回一命，並在社群貼文要飼主出面處理，引起網友一片罵聲，有人氣炸大罵「喪心病狂」。雲林縣動植物防疫所及北港分局將調查事發經過，並將依法處置。

臉書社團「北港在地生活」有人貼文，指在北港圓環旁的亞洲大樓，昨晚疑有狗狗的飼主吵架，盛怒之下，竟將狗從高樓丟下，造成狗狗嚴重內出血，被人發現送往嘉義動物醫院急救，希望飼主能主動聯絡。

此外Threads也同樣有救援狗兒的民眾，發出大樓監視器畫面，對飼主行為直言「真的很不爽」。

從一樓監視器畫面，可看見在幾聲叫聲後，一團黑色物體由高處墜地，隨後只聽見狗兒一陣吠叫聲。但這隻從天而降的狗，到底從幾樓摔下或被人丟下，均不得而知，鄰近住戶說，社區大樓有流浪狗，這隻墜樓的狗是無主或有主也無從確定，但在狗墜樓前有人聽到樓上傳來爭吵聲，隨後就「碰」一聲，狗從高空墜地。

但也有人認為可能是流浪狗入侵大樓，被人從樓上拋下，由於大樓不少租戶，到底狗如何墜樓，眾說紛紜，當地住戶也搞不清楚。

網友們看見發文及影片後，紛紛怒斥「喪心病狂」、「這種人需要被制裁」、「肉搜了」、「真的不是人，太可惡了」。北港警分局表示，初步勘查與訪查，現場未發現疑似行為人，相關情形仍待釐清，將會同雲林縣動植物防疫所持續調閱周邊監視器畫面、訪查住戶，積極查明事發經過及涉案人身分。

動防所表示，一旦查明行為，將依動保法第六條、第廿五條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，受傷狗狗仍在醫院救治中。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，受傷狗狗仍在醫院救治中。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，但狗是被拋下或自摔警方還在釐清中。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，但狗是被拋下或自摔警方還在釐清中。圖／擷自Threads帳號lim19970823
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，但狗是被拋下或自摔警方還在釐清中。記者蔡維斌／攝影
北港圓環旁亞洲大樓昨天一隻狗疑被從高樓拋下受傷，引來網友一片罵聲，但狗是被拋下或自摔警方還在釐清中。記者蔡維斌／攝影

北港 住戶 監視器 墜樓 狗狗

延伸閱讀

雲林口湖水產將有濕地保育標章 遊客選購「濕地」品牌更有感

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

訴訟壓力大？電商巨頭墜樓亡 快時尚ASOS創辦人享年58歲

相關新聞

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

台北市警方今午1時許獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，警方到場未發現異狀，調閱監視器畫面鎖定1名男子持刀，從台北市中正區公...

群創光電南科廠區員工遭機台捲夾送醫不治 同機型機台全面停工受檢

群創光電南科廠區昨晚驚傳男員工作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。據知，南科管理局...

不滿前男友欠4萬拖過年 妙齡女撂現任男友上門討債揮刀釀3傷

19歲阮女不滿前男友17歲謝姓少年欠她4萬多元，今晨2時許找28歲陳姓現任男友前往謝男新北市中和區住處談判。雙方口角後陳...

2男基隆搭小黃到台北突亮刀搶車 開往新北棄車逃逸

游姓司機今凌晨駕駛計程車從基隆市載送2名男子到台北市大同區，在環河北路、長安西路口遭對方亮刀搶車、劃傷左手，警方獲報追查...

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

雲林縣北港鎮鬧區一棟大樓，昨晚傳出有住戶可能吵架，竟疑將一隻狗從高樓丟下，導致毛孩受重傷，熱心民眾將狗送醫撿回一命，並在...

影／阿伯將整袋回收鋁箔包全倒入豐原水溝 誇張行為引眾怒

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。