狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

雲林縣北港鎮鬧區一棟大樓，昨晚傳出有住戶可能吵架，竟疑將一隻狗從高樓丟下，導致毛孩受重傷，熱心民眾將狗送醫撿回一命，並在社群貼文要飼主出面處理，引起網友一片罵聲，有人氣炸大罵「喪心病狂」。雲林縣動植物防疫所及北港分局將調查事發經過，並將依法處置。

臉書社團「北港在地生活」有人貼文，指在北港圓環旁的亞洲大樓，昨晚疑有狗狗的飼主吵架，盛怒之下，竟將狗從高樓丟下，造成狗狗嚴重內出血，被人發現送往嘉義動物醫院急救，希望飼主能主動聯絡。

此外Threads也同樣有救援狗兒的民眾，發出大樓監視器畫面，對飼主行為直言「真的很不爽」。

從一樓監視器畫面，可看見在幾聲叫聲後，一團黑色物體由高處墜地，隨後只聽見狗兒一陣吠叫聲。但這隻從天而降的狗，到底從幾樓摔下或被人丟下，均不得而知，鄰近住戶說，社區大樓有流浪狗，這隻墜樓的狗是無主或有主也無從確定，但在狗墜樓前有人聽到樓上傳來爭吵聲，隨後就「碰」一聲，狗從高空墜地。

但也有人認為可能是流浪狗入侵大樓，被人從樓上拋下，由於大樓不少租戶，到底狗如何墜樓，眾說紛紜，當地住戶也搞不清楚。

網友們看見發文及影片後，紛紛怒斥「喪心病狂」、「這種人需要被制裁」、「肉搜了」、「真的不是人，太可惡了」。北港警分局表示，初步勘查與訪查，現場未發現疑似行為人，相關情形仍待釐清，將會同雲林縣動植物防疫所持續調閱周邊監視器畫面、訪查住戶，積極查明事發經過及涉案人身分。

動防所表示，一旦查明行為，將依動保法第六條、第廿五條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。