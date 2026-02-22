快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／阿伯將整袋回收鋁箔包全倒入豐原水溝 誇張行為引眾怒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到誇張行為畫面，立即通報清潔隊將協助打撈這些垃圾上岸，並追查男子身分依法開罰；連佳振說，這些鋁箔包可回收，男子倒入水溝行為很誇張。

豐原區翁子里長連佳振表示，他今天早上接到通報後，趕到豐原區富翁街旁八寶圳，看到枯水期的水溝內全是飲料空鋁箔包，調閱附近監視器畫面，看到一名阿伯騎腳踏車載這些鋁箔包，停車後整袋丟進水溝。

連佳振將畫面PO臉書說，「你誇張的行為被錄影下來了！阿伯，有垃圾車可以載運，你把回收鋁箔包全部倒入水溝，你讓我們好傷心」。

連佳振將偷倒畫面交給豐原清潔隊，並請清潔隊清除也追查男子身分，連佳振說，依廢棄物清理法，亂丟一般垃圾可處1200元以上，6000元以下的罰鍰。連佳振表示，他發現被倒進水溝的都是同一家飲品的牛奶空鋁箔包，懷疑來源自某飲料店。

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁泊包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳。圖／豐原區翁子里長連佳振提供

鋁箔包 豐原 飲料 監視器 廢棄物

延伸閱讀

高雄馬路水溝深夜飄瓦斯臭味 消防測出最低濃度上限急沖水

北市清潔隊員送電鍋涉貪汙 彰化埤頭清潔隊「用這招」：送2個不觸法

影／「人咧？」宜蘭婦倒垃圾栽落3米排水溝 清潔隊神救援畫面曝

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

相關新聞

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

台北市警方今午1時許獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，警方到場未發現異狀，調閱監視器畫面鎖定1名男子持刀，從台北市中正區公...

群創光電南科廠區員工遭機台捲夾送醫不治 同機型機台全面停工受檢

群創光電南科廠區昨晚驚傳男員工作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。據知，南科管理局...

不滿前男友欠4萬拖過年 妙齡女撂現任男友上門討債揮刀釀3傷

19歲阮女不滿前男友17歲謝姓少年欠她4萬多元，今晨2時許找28歲陳姓現任男友前往謝男新北市中和區住處談判。雙方口角後陳...

2男基隆搭小黃到台北突亮刀搶車 開往新北棄車逃逸

游姓司機今凌晨駕駛計程車從基隆市載送2名男子到台北市大同區，在環河北路、長安西路口遭對方亮刀搶車、劃傷左手，警方獲報追查...

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

雲林縣北港鎮鬧區一棟大樓，昨晚傳出有住戶可能吵架，竟疑將一隻狗從高樓丟下，導致毛孩受重傷，熱心民眾將狗送醫撿回一命，並在...

影／阿伯將整袋回收鋁箔包全倒入豐原水溝 誇張行為引眾怒

一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。