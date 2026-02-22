聽新聞
影／阿伯將整袋回收鋁箔包全倒入豐原水溝 誇張行為引眾怒
一名男子今天騎腳踏車載許多飲料鋁箔包空盒，整袋丟入豐原區富翁街旁八寶圳，豐原區翁子里長連佳振接到通報，調閱附近監視器看到誇張行為畫面，立即通報清潔隊將協助打撈這些垃圾上岸，並追查男子身分依法開罰；連佳振說，這些鋁箔包可回收，男子倒入水溝行為很誇張。
豐原區翁子里長連佳振表示，他今天早上接到通報後，趕到豐原區富翁街旁八寶圳，看到枯水期的水溝內全是飲料空鋁箔包，調閱附近監視器畫面，看到一名阿伯騎腳踏車載這些鋁箔包，停車後整袋丟進水溝。
連佳振將畫面PO臉書說，「你誇張的行為被錄影下來了！阿伯，有垃圾車可以載運，你把回收鋁箔包全部倒入水溝，你讓我們好傷心」。
連佳振將偷倒畫面交給豐原清潔隊，並請清潔隊清除也追查男子身分，連佳振說，依廢棄物清理法，亂丟一般垃圾可處1200元以上，6000元以下的罰鍰。連佳振表示，他發現被倒進水溝的都是同一家飲品的牛奶空鋁箔包，懷疑來源自某飲料店。
