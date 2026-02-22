南橫公路「瓦哈筏橋」騎士自撞 摔70公尺深溪谷…無生命跡象

今年1月28日剛通車的南橫公路「瓦哈筏橋」，今天下午驚傳騎士自撞車禍，高雄市議員高忠德直奔現場協助救人，肇事騎士因撞擊力道大，整個人摔落溪床呈俯躺狀，周邊都是乾涸血跡，騎士已無生命徵象，目前已由救難人員救起，肇事原因待釐清。

高忠德說，事故約發生在今下午2點許，騎士疑似自撞後摔落70公尺深的溪谷，機車則留在瓦哈筏橋上，他是第一個下切至溪底協助救援者，但騎士已明顯無生命徵象。

高忠德提供現場影像，該名騎士另有騎車同行夥伴，事故發生後也與高忠德下切至溪谷了解情況，經騎士友人說法，該名肇事騎士為60歲黃姓男子，為台南永康人。

高雄市消防局表示，該事故約發生在下午2時8分許，救難人員接觸時傷者已無生命跡象，由救護人員處置後送醫。

台20線南橫公路屢斷屢修，原本對外聯絡的明霸克露橋遭暴漲溪水沖毀多年，工程單位歷時2年4個月，克服萬難重建改名「瓦筏哈橋」（Uavaha），該橋全長280公尺，採3跨連續梁橋設計，主跨130公尺跨越玉穗溪土石流區域，銜接去年底完成的便道抬升工程，道路提高逾20公尺。