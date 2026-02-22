印尼移工騎電動車酒駕撞車 挨撞駕駛氣炸「我一定不是最後一件」

印尼籍久姓移工昨天晚間8時許騎乘微型電動車違規轉彎，與林姓男子駕駛的白色轎車擦撞，警方到場後聞到久男全身酒氣，施測後呼氣酒測值高達每公升0.43毫克，被依公共危險罪送辦，林男事後在社群發文，指岡山移工眾多違規卻頻傳，若不加強管理「我一定不是最後一件。」

岡山分局壽天派出所昨（21）日晚間8時21分許接獲報案，指岡山區筧橋路與河堤路二段路口發生事故。

警方獲報後到場，肇事的23歲印尼籍久姓男子仍在現場，初步調查為久男騎著微型電動二輪車，在筧橋路與河堤路二段違規左轉，與同向直行的35歲林男轎車發生碰撞，所幸撞擊力道不大，林男僅車體輕微受損，雙方均無受傷。

久男全身散發酒味，警方懷疑他酒駕，施測後呼氣酒測值高達每公升0.43毫克，警方當場告知權利並將其逮捕，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

受害車主林男事後在社群憤怒發文，指「如果岡山一帶微型電動車的外勞都不管好，我一定不是第一件，也不是最後一件發生的。」

岡山分局對此回應，微型電動二輪車已納入法律規範，警方將持續針對此類車輛加強執法強度，除了宣導交通規則，也會嚴查酒駕與違規改裝，以維護大眾用路安全，防堵交通治理死角。