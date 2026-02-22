印尼移工騎電動車酒駕撞車 挨撞駕駛氣炸「我一定不是最後一件」
印尼籍久姓移工昨天晚間8時許騎乘微型電動車違規轉彎，與林姓男子駕駛的白色轎車擦撞，警方到場後聞到久男全身酒氣，施測後呼氣酒測值高達每公升0.43毫克，被依公共危險罪送辦，林男事後在社群發文，指岡山移工眾多違規卻頻傳，若不加強管理「我一定不是最後一件。」
岡山分局壽天派出所昨（21）日晚間8時21分許接獲報案，指岡山區筧橋路與河堤路二段路口發生事故。
警方獲報後到場，肇事的23歲印尼籍久姓男子仍在現場，初步調查為久男騎著微型電動二輪車，在筧橋路與河堤路二段違規左轉，與同向直行的35歲林男轎車發生碰撞，所幸撞擊力道不大，林男僅車體輕微受損，雙方均無受傷。
久男全身散發酒味，警方懷疑他酒駕，施測後呼氣酒測值高達每公升0.43毫克，警方當場告知權利並將其逮捕，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
受害車主林男事後在社群憤怒發文，指「如果岡山一帶微型電動車的外勞都不管好，我一定不是第一件，也不是最後一件發生的。」
岡山分局對此回應，微型電動二輪車已納入法律規範，警方將持續針對此類車輛加強執法強度，除了宣導交通規則，也會嚴查酒駕與違規改裝，以維護大眾用路安全，防堵交通治理死角。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。