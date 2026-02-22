台南永康麵店大火...火調報告出爐 竟是有人亂丟菸蒂釀災
台南市永康區一間麵店日前清晨發生大火，消防局緊急出動搶救後，幸無人員傷亡，經火調人員調查發現，現場竟是有人亂丟菸蒂，加上店家在戶外角落堆積易燃雜物，從小火變成擴大燃燒；消防局呼籲，民眾應定期經理環境及勿任意丟棄菸蒂，並提出6點建議可供遵循。
消防局指出，上月21日上午7時50分接獲報案，永康區中華二路上一間麵店發生火警，經出動11車警消27人趕往，8時5分撲滅火勢，現場燃燒冷氣及部分裝潢面積約1平方公尺，並無人員傷亡；經火調人員調查報告出爐，發現是菸蒂引起的火災。
火調指出，現場為營業場所，未清理戶外縫隙角落，並在建築物縫隙處角落處放置及掉落塑膠板、塑膠袋與乾樹葉等易燃可燃物；因有抽菸者亂丟菸蒂，最後引起火災。消防局呼籲，居家及戶外環境請整理乾淨、勿堆放雜物，以防範菸蒂等微小火源引起火災。
消防局提醒，當戶外角落未清理、堆積雜物，高溫菸蒂掉落於紙張、塑膠袋或乾樹葉等易燃可燃物上，經逐漸醞釀熱蓄積會先產生小明火，再引起擴大燃燒，民眾應注意以下6點避免釀災：
1、定期清理角落、門前及水溝等枯枝爛葉及廢棄物等易燃可燃物，避免成為菸蒂引燃的火種。
2、勿任意從上方彈落丟棄菸蒂，以避免造成防火巷或他人住家屋頂易燃雜物等起火燃燒。
3、建議勿於室內抽菸，特別是睡前或易燃可燃物眾多處所(臥室床鋪或客廳沙發處)，請至室外，並妥善處理菸蒂、菸灰，抽完立即確實熄滅，或以水沾濕菸蒂。
4、菸蒂及菸灰等應以菸灰缸或盛水之容器收集，且丟棄時須確認火源已經熄滅，並每天進行清理，不可大量堆積，特別是陽台處，避免累積菸蒂。
5、睡覺前或飲酒後，請勿抽菸，以避免因菸蒂處理不慎、掉落，造成微小火源經過適當時間醞釀、蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發或衣物等。
6、施工中之工地，請勿堆積大量易燃可燃物或資源回收物，工人應確實管理抽菸情況，以免遭菸蒂或其它發火源所引燃工地中之資源回收物。
局長楊宗林表示，建築物不要留有縫隙角落，不要堆積雜物，要定期清理。設置「住宅用火災警報器」，以防範當菸蒂等微小火源初期燃燒冒煙時，及早發出警報聲響；住警器對於此類火災的初期警報有相當大助益，能有效幫助民眾進行初期滅火或避難。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。