不滿前男友欠4萬拖過年 妙齡女撂現任男友上門討債揮刀釀3傷
19歲阮女不滿前男友17歲謝姓少年欠她4萬多元，今晨2時許找28歲陳姓現任男友前往謝男新北市中和區住處談判。雙方口角後陳男與謝男互毆，陳男還持摺疊刀劃傷謝男父親及祖母。警到場將阮、陳2人逮捕，詢後將阮女、陳男及謝男3人送辦。
中和警方今天凌晨2時許接獲報案，中和區自強路發生糾紛案。警員趕抵現場，經查從事服務業的阮女與謝姓少年於去年3月開始交往，交往期間謝姓少年向阮女借了4萬多元，但2人於去年11月因故分手，謝姓少年積欠的4萬多元卻一直拖延未還，雙方因而反目成仇。
阮女心有不甘，今天凌晨2時許找現任男友陳男前往謝姓少年位於中和區自強路住處要求還錢，雙方一言不合發生口角，陳男與謝姓少年當場發生扭打，導致少年右臉頰挫傷，過程中陳男掏出預藏的摺疊刀，劃傷聞聲出來勸架的謝姓少年46歲父親左臉頰及68歲林姓祖母右手中指。
警方到場時雙方還互抓著不放，警員立即喝令雙方鬆手，並通報救護車將受傷的3人送醫，所幸均無生命危險，同時查扣陳男手中的摺疊刀，隨後將陳男、阮女逮捕帶回警局。陳男警詢時坦承持刀傷人，並稱自己也被謝姓少年打傷，警方詢後將陳男、阮女依傷害、恐嚇罪嫌移送法辦，謝姓少年則依傷害罪嫌移送少年法庭。
